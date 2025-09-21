Belen Rodriguez innamorata di Stefano Belingardi Clusoni: “Lo mostra senza nasconderlo”. Chi è lui





Negli ultimi giorni, le voci su una nuova relazione di Belen Rodriguez si sono intensificate, dopo che il sito Dagospia ha rivelato il suo legame con Stefano Belingardi Clusoni, un architetto milanese. I due sono stati paparazzati insieme in Sardegna, precisamente al noto locale Twiga, dove sono stati visti mentre si scambiavano affettuosi baci. Questa avvistamento ha subito alimentato le speculazioni, e il settimanale Oggi ha confermato che Belen sta condividendo apertamente la sua nuova storia d’amore.





Belen Rodriguez sembra aver trovato in Stefano Belingardi Clusoni una figura che le porta serenità, definendolo “una boccata d’ossigeno” dopo un periodo turbolento. A differenza di altre relazioni recenti, come quella con Nicolò De Tomassi, con cui era stata avvistata a inizio agosto, Belingardi sembra essere diventato una presenza costante nella vita della showgirl. Il settimanale ha sottolineato che Belen è entusiasta di questa nuova avventura sentimentale e non ha esitato a mostrarlo al mondo.

La relazione tra Belen e Stefano è emersa in un momento in cui la showgirl stava per tornare al lavoro, avendo annunciato la conduzione di un programma per Radio2. L’interesse per la sua vita privata è sempre molto alto, e il suo nuovo amore non fa eccezione. Dopo il bacio immortalato dai paparazzi, i fan e gli appassionati di gossip sono rimasti curiosi di sapere di più su questo architetto.

Stefano Belingardi Clusoni è un professionista affermato nel suo campo, ma lontano dalle luci della ribalta. Nato nel 1987, Belingardi ha guadagnato notorietà grazie ai suoi progetti architettonici che stanno trasformando lo skyline di Milano. Tra le sue opere più significative c’è il grattacielo “TheTris”, un’imponente struttura di cento metri situata nella zona della Barona, progettata per essere un punto di riferimento nella città. Nonostante il suo successo professionale, il suo profilo Instagram conta oltre 6.000 follower, suggerendo una personalità più riservata rispetto ad altri volti noti del panorama italiano.

La showgirl argentina ha condiviso anche una foto di gruppo su Instagram che include Stefano, segno che la loro relazione sta diventando sempre più seria. Le immagini dei due insieme hanno suscitato un notevole interesse, con i fan che commentano positivamente la nuova coppia. Belen ha dimostrato di essere pronta a voltare pagina, lasciandosi alle spalle le tensioni del passato e abbracciando una nuova fase della sua vita sentimentale.

L’attenzione mediatica su Belen Rodriguez non sembra destinata a diminuire. Con il suo fascino e la sua carriera in continua evoluzione, ogni aspetto della sua vita personale diventa oggetto di discussione. La sua capacità di affrontare le sfide e di ricominciare è stata ammirata dai suoi sostenitori, che vedono in lei un esempio di resilienza e determinazione.



