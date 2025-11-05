Belve, trasmesso a fine puntata il video della caduta di Iva Zanicchi: la reazione di Fagnani è “Mannaccia!”





Martedì 4 novembre, alla fine della puntata di Belve trasmessa su Rai 2, i titoli di coda hanno riservato una sorpresa inaspettata, anticipata da Davide Maggio. Nello spazio dedicato ai bloopers e ai backstage, è stato mostrato un video che documenta la caduta di Iva Zanicchi durante la registrazione della sua intervista con Francesca Fagnani.





Il filmato rivela la scena in cui Francesca Fagnani accompagna Iva Zanicchi al termine dell’intervista. La cantante, non accorgendosi di un gradino, perde l’equilibrio e inciampa sui binari del dolly della telecamera, cadendo rovinosamente. L’incidente ha suscitato un momento di apprensione tra i presenti in studio, visibile anche dalle espressioni preoccupate della troupe.

La reazione di Fagnani è stata immediata ma contenuta. Con un “Mannaccia!” ripetuto più volte, si è chinata verso l’ospite per accertarsi delle sue condizioni. Tuttavia, è stata Iva Zanicchi a catturare l’attenzione con la sua risposta pronta e disinvolta. Appena rialzatasi, ha esclamato: “Questo mandiamolo in onda mi raccomando”. Questa battuta mette in luce il suo approccio professionale e la capacità di trasformare anche gli imprevisti in parte del racconto televisivo.

L’incidente si è verificato poco prima dell’inizio dell’intervista. Iva Zanicchi, che a gennaio compirà 85 anni, è scivolata mentre faceva il suo ingresso sul set, non accorgendosi del gradino. Come si può notare nel video, la situazione ha creato preoccupazione tra la troupe e gli altri presenti, ma la cantante ha prontamente rassicurato tutti, rialzandosi e insistendo affinché quel momento venisse trasmesso.

Durante l’intervista, Zanicchi ha affrontato vari temi con schiettezza, compresa la sua storica rivalità con Mina. Ha anche discusso di “Ok, il prezzo è giusto”, il programma che la Rai intende riproporre, ma senza il suo coinvolgimento. “Se non mi chiamano”, ha affermato Zanicchi, “sarà un flop”. Questa dichiarazione evidenzia la sua consapevolezza del suo valore nel panorama televisivo italiano e la sua volontà di rimanere una figura centrale nei progetti futuri.

Il momento della caduta, sebbene imbarazzante, è stato accolto con un certo spirito da parte di Zanicchi, che ha dimostrato una resilienza notevole, tipica di chi ha trascorso decenni sul palcoscenico. La sua prontezza nel reagire a un imprevisto del genere è emblematica del suo carattere e del suo approccio al mondo dello spettacolo, dove la professionalità si unisce a una certa dose di leggerezza.



