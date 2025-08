Benedetta Pilato conquista il bronzo nei 50 rana ai Mondiali di nuoto di Singapore, mostrando entusiasmo per il risultato e parlando delle sue difficoltà passate

La nuotatrice italiana Benedetta Pilato ha ottenuto la medaglia di bronzo nella finale dei 50 metri rana femminili ai Mondiali di nuoto di Singapore, confermando ancora una volta la sua presenza sul podio in questa disciplina. Nonostante non sia riuscita a conquistare l’oro, che è stato vinto dalla lituana Ruta Meilutyte, il risultato è stato accolto con grande soddisfazione dalla giovane atleta tarantina.





Ai microfoni di Rai Sport, Benedetta Pilato ha espresso tutta la sua gioia per il traguardo raggiunto: “Sono contentissima, non posso dire altro. Era importante mettere la mano davanti. Riconfermarsi non è mai semplice e penso che questa sia la mia quinta medaglia nei 50 e vale tanto”. La nuotatrice ha poi aggiunto con il suo consueto sorriso: “Sempre sul podio? Ero più forte prima (ride, ndr), ma scherzi a parte significa veramente tanto. Ho sempre raccontato le mie difficoltà anche negli anni precedenti, ma sono sempre qui, competitiva come sempre.”

La gara ha visto anche la partecipazione dell’altra italiana in finale, Alice Bottazzo, che ha chiuso al quarto posto. Pur non riuscendo a salire sul podio, Bottazzo si è detta soddisfatta della sua prestazione: “Il tempo non è chissà che cosa, ma sono contenta per come ho fatto questa finale. Sono arrivata credendoci, anche se il quarto posto non è il massimo, ma va bene così.”

Per Benedetta Pilato, i 50 metri rana rappresentano una specialità che l’ha portata sotto i riflettori internazionali. La nuotatrice ha sottolineato quanto questa gara sia significativa per lei: “Questo 50 mi ha fatto conoscere al mondo e questa costanza è frutto di grande lavoro. È stata la ciliegina sulla torta. Per me è stato difficile guardare i 100 rana da fuori.” Ora, dopo una stagione intensa, l’atleta ha deciso di prendersi una pausa: “Domani siamo a Bali in vacanza con lei (Alice Bottazzo, ndr). Basta a questa stagione infinita.”

La competizione a Singapore ha rappresentato un momento importante per entrambe le italiane, che hanno affrontato con determinazione le sfide della vasca. Benedetta Pilato, già abituata a queste emozioni, ha dichiarato ai microfoni di Sky: “Oggi ero molto più tranquilla. Ho già vissuto queste emozioni in passato e sapevo come affrontarle. Ieri è successo qualcosa che mi aspettavo. Questa medaglia vale tantissimo. Gli altri anni mi ci vedevo sempre sul podio; quest’anno è stata molto inaspettata.”

La giovane atleta tarantina continua a dimostrare la sua capacità di competere ai massimi livelli, nonostante le difficoltà affrontate negli anni precedenti. La medaglia di bronzo conquistata a Singapore si aggiunge alla sua già ricca collezione di successi, confermando il suo ruolo di punta nel nuoto italiano.

Mentre Benedetta Pilato si prepara a godersi un meritato riposo, il mondo del nuoto guarda già al futuro e alle prossime sfide che attendono gli atleti italiani. La stagione appena conclusa ha regalato emozioni e risultati importanti, con la promessa di altre grandi prestazioni nei mesi a venire.