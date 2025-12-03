Bersani riappare da Lilli Gruber per insultare senza freni Giorgia Meloni





Durante la sua partecipazione a “Otto e Mezzo”, Pier Luigi Bersani ha colto l’occasione per criticare la Premier Giorgia Meloni, focalizzandosi sul caso dell’Università di Bologna e sul rifiuto di avviare un corso di laurea triennale in Filosofia destinato agli allievi ufficiali dell’Accademia Militare di Modena. La Premier ha definito la decisione dell’Alma Mater “un atto incomprensibile e gravemente sbagliato”, scatenando la reazione dell’ex governatore dell’Emilia-Romagna.





Bersani ha esordito sottolineando l’importanza dell’Università di Bologna, definendola “la prima università europea e la più antica”, e invitando alla prudenza nelle dichiarazioni riguardanti l’istituzione. Ha poi proseguito, riferendosi alle parole della Premier, affermando: “Sarà l’Università di Bologna a valutare la sostenibilità e la fattibilità del corso? In tal caso, spiego le ragioni delle dichiarazioni della Meloni: non si tratta dell’università, bensì di Bologna. In questo clima di ideologismo sfrenato, Bologna, città civile e normale, viene percepita come ‘la cittadella dei rossi’”.

L’ex governatore ha quindi espresso preoccupazione per la posizione assunta dalla Premier nei confronti dell’università, invitando alla cautela nell’approccio a temi di natura ideologica. Ha evidenziato come la Premier tenda a identificare presunti orientamenti ideologici in diverse realtà, tra cui scioperi di lavoratori, magistratura, consultori e centri antiviolenza, che vengono sottoposti a tagli di finanziamento. Bersani ha concluso invitando a considerare il bene del paese e a non smantellare strutture fondamentali come i centri antiviolenza, denunciando una faziosità diffusa che suscita preoccupazione.

Bersano esce dall’ospizio e riparte con gli insulti a Meloni pic.twitter.com/bUU0Il1XoU — DC News (@DNews10443) December 3, 2025



