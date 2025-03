Bianca Atzei confessa: “Stefano Corti mi ha inviato per errore gli screen di messaggi compromettenti”

Bianca Atzei e Stefano Corti sono stati ospiti del podcast Mamma Dilettante, condotto da Diletta Leotta, dove hanno condiviso dettagli sulla loro relazione e sul loro figlio, Noah, nato nel gennaio 2024 e già compiuto 2 anni. La coppia, insieme da oltre cinque anni, ha raccontato come si sono conosciuti e come si è sviluppata la loro storia d’amore.





Il primo incontro tra Atzei e Corti risale a un concerto di Anna Tatangelo a Milano. Bianca ha descritto l’incontro dicendo: “Lui ha iniziato a provarci spudoratamente con me, mi ha preso la mano. Poi siamo andati via dal concerto e fino alle 4-5 del mattino mi ha scritto centinaia di messaggi, a un certo punto pensavo fosse uno scherzo”. Da parte sua, Stefano ha chiarito che la situazione era un po’ più complessa: “Lei è andata su internet e ha visto che ero fidanzato con una mia collega. In realtà non sapeva che mi ero lasciato da qualche mese. Due sere dopo quel concerto è rimasta a dormire da me”.

Bianca ha anche rivelato che Corti non è stato particolarmente romantico nel corteggiarla. Anzi, ha notato alcuni messaggi sospetti sul suo telefono: “Un giorno mi dava 10, poi spariva, ha fatto delle cose terribili. Gli ho trovato dei messaggini all’inizio”. Stefano, riferendosi a quei momenti, ha ammesso: “Ho fatto proprio delle figure di me**a”. Ha poi raccontato un episodio in cui la loro relazione sembrava sul punto di finire: “Lei mi ha videochiamato mentre stavo sentendo un’altra ragazza che mi era venuta a trovare a Verona. Ho fatto lo screenshot della videochiamata e gliel’ho mandato su Whatsapp, ma mentre facevo lo screen la ragazza mi ha scritto e lei ha visto il messaggio”.

Durante l’intervista, Corti ha parlato anche della sua prima esperienza di paternità. A 21 anni, ha scoperto di avere un figlio, oggi di 17 anni, di cui ha appreso la nascita solo in un secondo momento. “Abita a Marsiglia, è stato concepito in Tunisia ed è nato a Viterbo. Io l’ho saputo che era nato per caso, tramite una lettera”, ha spiegato. Dopo aver appreso della sua paternità, ha deciso di partire per Marsiglia per conoscere il bambino: “Sono andato per capire se c’era davvero questo bambino. L’ho preso in braccio e mi sono detto ‘che bello'”.

Stefano ha riconosciuto di non essere stato un padre molto presente nei primi anni di vita del bambino, poiché all’epoca era solo un ragazzo. “Non lo abbiamo cercato, ma è giusto che una persona si assuma le proprie responsabilità. Purtroppo abitava a 800 chilometri di distanza e a 20 anni facevo l’animatore nei villaggi turistici, guadagnavo 500mila lire. Adesso ci vediamo molto più spesso, ci sono sempre”.

La coppia ha parlato anche dell’importanza della loro relazione e di come siano cresciuti insieme. Bianca ha sottolineato il sostegno che si offrono a vicenda, mentre Stefano ha aggiunto che il loro amore è diventato più forte con il passare del tempo. Hanno condiviso aneddoti divertenti e momenti significativi della loro vita insieme, evidenziando come la nascita di Noah abbia ulteriormente consolidato il loro legame.