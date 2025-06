Bianca Balti si racconta: come la malattia l’ha resa più forte e perché è stato l’anno più bello della sua vita

Bianca Balti sarà nuovamente ospite di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, nella serata di martedì 3 giugno. Dopo l’intervista del 2025, la modella italiana torna a raccontarsi, condividendo riflessioni sulla sua vita, la malattia e il rapporto con il fidanzato Alessandro Cutrera. Durante l’intervista, ha parlato apertamente della sua forza interiore, che l’ha sostenuta nei momenti più difficili, e del suo modo di affrontare il cancro alle ovaie diagnosticato nel 2024.





Alla domanda su come riesca a trovare una tale determinazione, Bianca Balti ha dichiarato: “Più mi succedono cose difficili, più capisco la mia forza interiore. Questo è stato l’anno più bello della mia vita e lo credo davvero”. La modella ha sottolineato come le sfide affrontate abbiano contribuito a far emergere una maggiore consapevolezza di sé e della propria resilienza.

Un tema inevitabile è stato quello della malattia, una diagnosi che ha cambiato la sua vita e che ha avuto ripercussioni anche sulla sua carriera. Bianca Balti ha spiegato come alcuni brand abbiano preso le distanze da lei dopo l’annuncio del cancro: “Si sono un po’ tolti ma, col senno di poi, dico che è anche normale. Magari sapendo che era malata non venivano a chiedermi altre occupazioni”. Tuttavia, ha voluto dimostrare di essere ancora presente e attiva, cercando di stimolare una risposta dal mondo della moda, che però non è arrivata come sperava: “Volevo suscitare una risposta del mio mondo che non c’è stata. C’è stata però dopo Sanremo”.

Un altro argomento toccato durante la conversazione è stato il rapporto con il fidanzato Alessandro Cutrera, definito dalla modella un pilastro fondamentale nel suo percorso di guarigione. Con tono ironico e diretto, Bianca Balti ha raccontato: “Dio mi ha ascoltata e ha fatto di più, mi ha dato il pene migliore al mondo”. La frase ha suscitato l’ilarità della conduttrice e del pubblico, dimostrando ancora una volta la capacità della modella di affrontare anche i temi più delicati con leggerezza e autoironia. Ha poi aggiunto scherzosamente: “Scriverò un libro dal titolo ‘Come il pene mi ha guarita dal cancro’”.

Durante l’intervista, la modella ha anche riflettuto sulla differenza tra essere una top model e una semplice modella. Secondo Bianca Balti, ciò che distingue una top model è una luce particolare o una fame insaziabile di successo: “Alcune hanno una luce diversa e io appartengo a questa categoria. O sennò devi avere una particolare fame. Pensando a certe mie colleghe che hanno raggiunto il top dico che avevano una grande grande fame”.

L’incontro con Francesca Fagnani si è rivelato un’occasione per approfondire il percorso personale e professionale di una donna che non si è mai arresa, nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino. La sua testimonianza rappresenta un messaggio di forza e speranza per chiunque stia affrontando momenti complessi.