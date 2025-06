Bianca Balti si scaglia contro Fedez al congresso di Forza Italia: ecco cosa ha detto di lui

La modella Bianca Balti ha espresso il suo parere su Fedez tramite un commento diretto e pungente su Instagram. L’occasione è stata un post condiviso da La Repubblica, che mostrava il rapper milanese ospite sul palco del congresso “Il futuro è adesso”, organizzato da Forza Italia Giovani a Roma. L’evento, svoltosi due giorni fa, ha visto Fedez affrontare diversi temi, tra cui una critica al sindaco di Milano, Beppe Sala, e le polemiche nate dalla sua presenza in un contesto politico distante dalle sue posizioni abituali.





Nel video pubblicato, Fedez ha dichiarato: “A Milano mancano due anni per votare il sindaco, e la cosa buona è che Beppe Sala non si può ricandidare, questa è un’ottima notizia”. Queste parole, insieme alla sua partecipazione al congresso, hanno scatenato reazioni contrastanti, tra cui quella di Bianca Balti, che non ha esitato a esprimere il suo dissenso.

In risposta al post di La Repubblica, la modella ha scritto senza mezzi termini: “Il peggio lui”, riferendosi chiaramente al rapper. Il commento ha attirato l’attenzione degli utenti, molti dei quali si sono schierati a favore o contro le sue parole.

La presenza di Fedez al Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia è stata motivo di discussione anche per il contesto in cui si è svolta. Invitato da Maurizio Gasparri, il rapper si è trovato a interagire con politici che in passato aveva duramente criticato. Tuttavia, durante il suo intervento, ha ribadito la sua volontà di confrontarsi con opinioni diverse dalle sue. Ha dichiarato: “Negli anni non mi sono mai sottratto al confronto e al dibattito con persone, con idee, diverse dalle mie, e devo constatare che ogni volta che ho cercato di portare al mio podcast persone con idee diametralmente opposte alle mie… ogni volta che invito la controparte di sinistra, si rifiutano sempre di sedersi al tavolo per dibattere”.

Le parole di Fedez hanno suscitato reazioni miste. Da un lato, c’è chi ha apprezzato il suo tentativo di dialogo con realtà politiche differenti; dall’altro, molti lo hanno accusato di incoerenza e opportunismo. Tra questi critici si colloca anche Bianca Balti, che ha manifestato apertamente il suo disappunto.

L’intervento del rapper ha toccato anche altri aspetti legati alla politica e alla società. La sua critica nei confronti di Beppe Sala, sindaco di Milano, è stata una delle affermazioni più discusse: “La cosa buona è che Beppe Sala non si può ricandidare”. Una frase che ha generato dibattiti sia tra i sostenitori del primo cittadino sia tra i detrattori.

L’episodio rappresenta l’ennesima occasione in cui Fedez si trova al centro dell’attenzione mediatica per le sue dichiarazioni e scelte personali. Non è la prima volta che il rapper milanese si cimenta in discussioni politiche o sociali, utilizzando il suo profilo pubblico per esprimere opinioni forti e spesso divisive.

D’altro canto, anche Bianca Balti non è nuova a esprimere le proprie idee sui social network. La modella ha più volte utilizzato le piattaforme digitali per condividere pensieri e riflessioni personali su temi di attualità, dimostrando una personalità schietta e diretta.

La vicenda evidenzia ancora una volta quanto i social media siano diventati uno spazio privilegiato per il confronto (e lo scontro) tra personaggi pubblici e opinione pubblica. La partecipazione di Fedez a un evento organizzato da Forza Italia Giovani ha aperto un dibattito su temi come il dialogo tra ideologie opposte e la coerenza personale nel mondo dello spettacolo e della politica.

Resta da vedere se ci saranno ulteriori sviluppi o risposte da parte dei protagonisti coinvolti. Intanto, l’opinione espressa da Bianca Balti aggiunge un ulteriore tassello al mosaico delle reazioni suscitate da questa controversa partecipazione.