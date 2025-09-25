Billy Vigar muore a 21 anni dopo un grave trauma cranico in campo: la sua dedizione gli è costata la vita





Billy Vigar, calciatore di 21 anni originario di Worthing nel West Sussex, è deceduto a seguito di un grave incidente occorso sul campo durante una partita di Isthmian Premier Division, lega semiprofessionistica inglese. L’intervento tempestivo non è stato sufficiente a salvargli la vita, suscitando un vasto cordoglio nel mondo del calcio britannico.





L’incidente si è verificato sabato scorso nei primi 15 minuti della partita tra il Chichester City, squadra in cui militava Vigar, e il Wingate & Finchley. In occasione di un’azione di gioco, l’attaccante ha urtato violentemente la testa contro una superficie dura, probabilmente un muro di cemento, mentre correva a tutta velocità per mantenere la palla in gioco. La caduta all’indietro gli ha provocato una lesione cerebrale gravissima.

Immediati i soccorsi sul campo: Vigar è stato trasportato d’urgenza in ospedale tramite elicottero. La partita è stata sospesa e poi annullata, mentre la situazione clinica del giovane calciatore si è rivelata subito critica. Il Chichester City Football Club ha confermato la drammaticità dell’evento in un comunicato: “Dopo aver subito un grave trauma cranico sabato scorso, Billy Vigar è stato messo in coma farmacologico. Martedì ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico per aumentare le possibilità di recupero. Sebbene questo lo abbia aiutato, l’infortunio si è rivelato troppo grave per lui ed è mancato giovedì mattina”. La famiglia ha espresso il proprio dolore con queste parole: “Siamo sconvolti dal fatto che questo sia accaduto mentre praticava lo sport che amava”.

Billy Vigar aveva iniziato la sua carriera calcistica entrando a 14 anni nel settore giovanile dell’Arsenal, firmando il suo primo contratto professionistico nel luglio 2022. In seguito ha giocato principalmente con la formazione Under 21 dei Gunners, con esperienze in prestito al Derby County Under 21 e all’Eastbourne. Nel 2024 ha lasciato l’Arsenal per militare nell’Hastings United in Non-League Premier, prima di trasferirsi al Chichester City. Alla firma con l’Arsenal, il giovane calciatore aveva scritto sui social: «Sono felicissimo di aver siglato il mio primo contratto da professionista con l’Arsenal».

La tragica perdita di Billy Vigar lascia un vuoto profondo nel calcio britannico e una dolorosa riflessione sull’importanza della sicurezza nello sport e la fragilità della vita anche per i giovani talenti.



