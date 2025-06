Bimba di 10 anni scompare nel fiume Piave: ricerche in corso a Pederobba, Treviso. La piccola, di origini macedoni, si era tuffata con i fratelli ma non è riemersa.

Un’operazione di ricerca è in corso sul fiume Piave, nei pressi di Pederobba, in provincia di Treviso, per una bambina di 10 anni che risulta dispersa. La piccola, di origini macedoni, si trovava in una spiaggia nella località San Giacomo di Pederobba, dove stava trascorrendo del tempo con i suoi fratelli.





Secondo le prime ricostruzioni, la bambina si sarebbe tuffata nel fiume per fare il bagno, ma non è più riemersa. L’incidente è avvenuto nelle vicinanze del cementificio Rossi, un’area frequentata soprattutto durante la stagione estiva per attività ricreative lungo il corso d’acqua. Dopo essersi accorti della sua scomparsa, i familiari hanno lanciato immediatamente l’allarme, mobilitando i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che stanno conducendo le operazioni di ricerca con diverse unità specializzate. Sono impegnate squadre di terra e specialisti fluviali, supportati da un elicottero per monitorare l’area dall’alto. Le ricerche si concentrano lungo il tratto del fiume vicino al punto in cui la bambina è stata vista per l’ultima volta.

La zona del Piave è nota per le sue acque a tratti profonde e con correnti che possono diventare insidiose, specialmente in alcuni punti. Nonostante le precauzioni che spesso vengono adottate dai bagnanti, incidenti simili non sono rari e richiedono interventi tempestivi da parte delle autorità competenti.

Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’identità della bambina né sulle circostanze esatte dell’accaduto. Le operazioni proseguiranno senza sosta fino al calare del sole, con la speranza di ottenere risultati positivi nelle prossime ore.

L’area dove si stanno svolgendo le ricerche è stata delimitata per consentire ai soccorritori di lavorare in sicurezza e senza interferenze. La comunità locale è rimasta profondamente colpita dall’accaduto, e molte persone stanno seguendo con apprensione gli sviluppi della vicenda.