Bimba di 4 anni annega a Grado: i bagnanti la portano a riva, ma non c’è stato nulla da fare





Davvero una tragedia che ti spezza il fiato, questa. Una bimba di soli 4 anni, tedesca, si trovava in vacanza con la famiglia al camping Villaggio Europa di Grado… e niente, è annegata, così, proprio lì sulla spiaggia.





I soccorsi sono arrivati al volo, pure l’elicottero del 118, ma non c’è stato verso: tutto inutile. Hanno provato di tutto per rianimarla, ma niente da fare. Sembra un incubo, ma purtroppo è tutto vero.

Pare che siano stati alcuni bagnanti a vederla in difficoltà, in mezzo alle onde, e l’hanno subito trascinata fuori dall’acqua. Sul bagnasciuga hanno cominciato subito con le manovre salvavita, ma dopo vari tentativi i medici hanno dovuto solo constatarne il decesso. Ti viene un groppo in gola solo a pensarci.

Adesso ci sono indagini in corso, la capitaneria di porto e i carabinieri stanno cercando di capire com’è finita in acqua, perché i dettagli non sono chiari. Non si sa esattamente cosa sia successo prima che la trovassero, solo che qualcuno l’ha vista e ha cercato di salvarla, ma era già troppo tardi.

Che dire… è una di quelle notizie che non vorresti mai leggere. E il pensiero va a quei genitori, distrutti.



