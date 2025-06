Bimba di 8 anni finisce nelle fogne per l’alluvione: salva dopo 7 ore, “ha mostrato calma straordinaria”

Una storia di coraggio e fortuna arriva dalla provincia cinese di Guizhou, dove una bambina di soli 8 anni è sopravvissuta miracolosamente a un’inondazione che ha devastato la regione. L’episodio si è verificato martedì scorso, quando forti piogge hanno trasformato le strade in torrenti impetuosi, causando gravi danni e la morte di sei persone. La piccola, il cui nome non è stato divulgato, è stata trascinata dalle acque in un canale di scolo e ritrovata viva dopo sette ore.





Secondo le autorità locali, l’incidente è avvenuto mentre la bambina stava tornando a casa da scuola. La pioggia torrenziale ha sorpreso la minore per strada, e nel tentativo di recuperare una scarpa persa, è stata trascinata da un fosso di drenaggio. La situazione sarebbe potuta finire in tragedia se non fosse stato per una barra metallica orizzontale situata a circa 10 metri di profondità. La bambina si è aggrappata a questa struttura con tutte le sue forze, riuscendo a resistere alla corrente per ore.

I soccorsi sono stati attivati immediatamente dopo che la famiglia e i residenti locali hanno segnalato la scomparsa della bambina. Squadre specializzate di vigili del fuoco hanno perlustrato i cunicoli delle fogne per ore, fino a individuare il punto esatto in cui la piccola era intrappolata. Nonostante l’acqua che continuava a scorrere incessantemente, i soccorritori sono riusciti a raggiungerla e a portarla in salvo.

In un comunicato ufficiale, i vigili del fuoco hanno elogiato la straordinaria forza d’animo della bambina: “Questa bambina di prima elementare ha combattuto contro l’oscurità più nera, il freddo e la paura costante con una calma e una perseveranza incredibili. Elogiamo questa ragazzina coraggiosa.”

Le operazioni di salvataggio sono state estremamente complesse. I pompieri hanno dovuto utilizzare attrezzature subacquee avanzate, tra cui maschere e respiratori, per muoversi nei cunicoli delle fogne. Un video diffuso dai soccorritori mostra il momento in cui la bambina viene portata a spalla da uno dei vigili del fuoco fino a un tombino, dove è stata tirata fuori e consegnata ai sanitari per le prime cure. Successivamente, è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Sorprendentemente, la bambina è risultata praticamente illesa, senza ferite gravi. Gli esperti hanno sottolineato che la barra metallica a cui si è aggrappata potrebbe aver svolto un ruolo cruciale nel suo salvataggio, evitando che venisse trascinata ulteriormente nel sistema di drenaggio.

L’inondazione che ha colpito Guizhou ha causato danni significativi nella regione, con strade allagate e numerose famiglie evacuate. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la normalità e fornire assistenza alle persone colpite dal disastro naturale. L’episodio della bambina ha commosso l’intera comunità locale, diventando un simbolo di speranza e resilienza.