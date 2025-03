Bimbo di 2 anni perde la vista dopo aver contratto l’herpes oculare a causa di un bacio

La vita di Michelle Saaiman, 36 anni, è cambiata drasticamente sette mesi fa, quando i medici le hanno comunicato che il suo bambino, Juwan, di soli due anni, aveva contratto un herpes all’occhio. La diagnosi è stata inaspettata e devastante: il piccolo ha perso la vista da un occhio e rischia di perderlo completamente. La storia di Juwan è iniziata con quella che sembrava una comune infezione oculare. Nonostante le cure antibiotiche, la situazione ha continuato a deteriorarsi.





La diagnosi finale ha rivelato la presenza dell’herpes simplex virus (HSV) nella cornea del bambino. Gli specialisti hanno ipotizzato che il contagio sia avvenuto attraverso un bacio da parte di una persona affetta da herpes labiale attivo. “Sono rimasta scioccata quando il medico mi ha detto che mio figlio aveva un’herpes che cresceva sulla cornea. Pensavo fosse uno scherzo”, ha dichiarato Michelle al quotidiano Metro. La madre ha aggiunto: “Non avevo mai sentito parlare di una cosa del genere”.

Le terapie iniziali non hanno avuto successo e, mentre i medici cercavano di trovare soluzioni consultando specialisti internazionali, il virus ha provocato danni irreversibili. La cornea di Juwan si è deteriorata al punto che il cervello ha smesso di riconoscere l’occhio, portando alla totale perdita della vista. Con il passare del tempo, l’assenza di lubrificazione ha causato la formazione di un foro di quattro millimetri nell’occhio del bambino.

Di fronte al rischio di una perdita totale dell’organo, la famiglia ha preso la decisione di portare Juwan in Sudafrica, dove ha subito un trapianto di membrana amniotica nel tentativo di salvare il bulbo oculare. In attesa di un intervento chirurgico complesso programmato per aprile, i medici stanno tentando di trasferire nervi dalla gamba all’occhio con la speranza di consentire un futuro trapianto di cornea. È certo che Juwan dovrà seguire una terapia antivirale per il resto della sua vita per prevenire eventuali recidive.

L’herpes simplex è un virus che, una volta contratto, rimane nel corpo per tutta la vita e può riattivarsi in momenti di stress o debilitazione. Questo caso mette in luce i rischi, spesso sottovalutati, della trasmissione del virus ai bambini piccoli. Anche un semplice bacio può avere conseguenze devastanti per la loro salute.

Le autorità sanitarie e i medici avvertono che è fondamentale prestare attenzione alle modalità di contagio dell’herpes, soprattutto nei confronti dei più piccoli. La storia di Juwan serve da monito per i genitori e per chiunque abbia a che fare con bambini, evidenziando la necessità di adottare precauzioni per evitare la trasmissione di virus potenzialmente pericolosi.