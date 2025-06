Bimbo di 3 anni, Andrea Silva, figlio dell’ex consigliere comunale Jacopo, muore a Padova per un tumore diagnosticato pochi mesi fa

È venuto a mancare lunedì 23 giugno ad Andrea Silva, piccolo di appena tre anni affetto da tumore, figlio dell’imprenditore e ex consigliere comunale Jacopo Silva e di sua moglie Giulia Silva. La diagnosi era arrivata alcuni mesi fa: nonostante le terapie seguite con determinazione, purtroppo il bambino non ce l’ha fatta. È deceduto nella sua abitazione di Padova, lasciando nel dolore i genitori e una sorellina molto piccola .





La tragedia ha gettato nello sconforto l’intera città, che conosce il nome del padre per l’impegno sia nel mondo imprenditoriale – specialmente nell’ambito automobilistico – sia in ambito politico. Jacopo Silva, consigliere comunale dal 2014 al 2016 e poi presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria, ha ricevuto grande vicinanza dalla comunità padovana. È stato aperto un conto per la raccolta fondi destinata alla ricerca sul neuroblastoma presso la Fondazione del Bambino Gesù di Roma, nella speranza di supportare cure più efficaci per altri bambini gravemente malati.

I funerali sono stati fissati per giovedì 26 giugno alle 10:30 nella Chiesa del Carmine, in piazza Petrarca a Padova, per dare l’ultimo saluto al piccolo Andrea in una cerimonia strettamente privata .

La diagnosi e il percorso terapeutico

La famiglia Silva ha vissuto nei mesi scorsi una lotta straziante: la diagnosi di neuroblastoma, una forma aggressiva di tumore che colpisce il sistema nervoso simpatico nei bambini, ha segnato da subito un percorso molto difficile. Nonostante le cure intensive e speranze continue, la malattia ha avuto la meglio. La morte di un bimbo così piccolo rappresenta sempre una ferita profonda nella comunità e rafforza la necessità di fondi che consentano di progredire nella ricerca e nelle terapie per tumori pediatrici rari e particolarmente resistenti.

Oltre alla famiglia, sono tante le manifestazioni di dolore arrivate dalla città, intrecciando il cordoglio al rispetto per una famiglia pubblica e stimata. Alcuni concittadini hanno dichiarato che “Padova si stringe attorno a quella che è una delle famiglie più conosciute del nostro territorio”, ringraziando per il coraggio dimostrato nell’aprire un percorso di solidarietà verso la ricerca.

Nel annunciare la tragica notizia, la famiglia ha invitato chi volesse partecipare a destinare liberamente offerte alla raccolta in favore dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma – Fondazione – impegnata nella cura delle forme tumorali infantili.

Il funerale e le iniziative

Cerimonia funebre : giovedì 26 giugno, ore 10:30, Chiesa del Carmine, piazza Petrarca – Padova. Partecipazione riservata a familiari stretti.

Raccolta fondi: attiva per sostenere la ricerca sul neuroblastoma, promossa dai Silva in memoria del piccolo Andrea.

La storia del piccolo Andrea Silva ci ricorda quanto sia urgente rafforzare l’impegno concreto nella lotta ai tumori pediatrici. Le malattie oncologiche infantili, spesso rare e aggressive, richiedono ricerca continua, fondi adeguati e cure specialistiche. L’appello aperto dalla famiglia Silva, nel tratteggiare la propria vicenda tragica e universale, diventa un’occasione per sostenere la scienza e la solidarietà verso i più piccoli.