Bimbo di 6 anni muore dopo un tuffo in piscina al Camping Tahiti di Lido delle Nazioni

Un bimbo tedesco di sei anni ha perso la vita ieri, domenica 15 giugno, dopo essersi sentito male in piscina al Camping Tahiti di Lido delle Nazioni, nel comune di Comacchio (FE).





Nel tardo pomeriggio di domenica 15 giugno, intorno alle 15:00, un bambino di nazionalità tedesca in vacanza con la sua famiglia si è tuffato nella piscina del Camping Village Tahiti, precipitando in gravissime condizioni. Il tuffo, avvenuto senza testimoni diretti dell’accaduto, è stato seguito subito da un malore improvviso che ha fatto perdere i sensi al piccolo mentre era in acqua .

Immediati i soccorsi: alcuni bagnanti hanno estratto il bambino dalla piscina e allertato il 118. L’ambulanza è arrivata dopo circa nove minuti, seguita poco dopo dall’elisoccorso decollato dall’Ospedale Maggiore di Bologna e atterrato vicino al campeggio dopo ventiquattro minuti dalla chiamata . Il piccolo è stato caricato in elicottero in codice di massima urgenza e trasportato all’ospedale Sant’Anna di Cona, dove purtroppo è morto poco dopo l’arrivo, in condizioni disperate .

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Comacchio, che hanno sequestrato la zona della piscina e avviato le indagini, mentre la Procura di Ferrara ha disposto l’autopsia per stabilire con certezza le cause del decesso, distinguendo tra annegamento o congestione/malore improvviso .

L’episodio ha scosso profondamente il litorale ferrarese, già provato dalla tragedia verificatasi solo 24 ore prima a Lido degli Estensi, dove il 16enne Aymane Ed Dafali si era tuffato per salvare due bagnanti e aveva perso la vita .

Secondo alcune fonti, il bambino avrebbe avvertito sintomi come vomito immediatamente dopo il tuffo, suggerendo l’ipotesi di una congestione seguita dal malore . Tuttavia tali dettagli devono ancora essere confermati dall’autopsia, fondamentale per comprendere se si sia trattato di un principio di annegamento o di malore acuto in acqua .