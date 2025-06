Bimbo di 9 mesi in condizioni critiche al Santobono di Napoli. Le indagini si concentrano sulle telecamere vicino all’abitazione di Villammare, a Vibonati

Un bimbo di soli 9 mesi, originario di Vibonati, in provincia di Salerno, è ricoverato in condizioni estremamente gravi presso l’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza in elicottero dall’ospedale di Sapri, dove era stato inizialmente portato dai genitori. La prognosi resta riservata a causa delle gravi condizioni neurologiche e delle lesioni fisiche riscontrate dai medici. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lagonegro, si stanno concentrando sui filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nei pressi dell’abitazione dove vive la famiglia.





Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto al bambino, che al momento è in condizioni stabili ma critiche. L’attenzione degli inquirenti si è focalizzata sui video registrati dai sistemi di videosorveglianza situati nei pressi della casa della famiglia, una residenza situata nel villaggio Le Ginestre, in via del Mare, nella frazione marina di Villammare, a Vibonati.

Secondo quanto emerso dalle prime informazioni, le immagini analizzate coprirebbero una finestra temporale specifica, tra le ore 12:15 e le 13:15 del 5 giugno scorso. In quell’ora il piccolo si trovava da solo in casa con il compagno della madre. Gli investigatori stanno cercando di chiarire eventuali responsabilità e dinamiche dell’accaduto, ma al momento non sono state formulate accuse contro nessuno.

Le autorità stanno procedendo con cautela e hanno già ascoltato diverse persone per raccogliere testimonianze utili alle indagini. Tra queste, anche il padre biologico del bambino e alcuni membri dell’ambiente familiare e scolastico della madre. Gli inquirenti sottolineano che le indagini sono ancora in corso e che tutte le parti coinvolte avranno la possibilità di fornire la propria versione dei fatti.

Il caso ha destato grande attenzione a livello locale e nazionale, anche per la gravità delle condizioni del piccolo. La Procura di Lagonegro, competente per territorio, sta coordinando le attività investigative condotte dai carabinieri. Il quadro clinico del bambino appare particolarmente complesso, con un grave danno neurologico e diverse lesioni fisiche che hanno richiesto il trasferimento immediato presso l’ospedale Santobono di Napoli, uno dei principali centri pediatrici del Sud Italia.

Le telecamere di sorveglianza potrebbero rivelarsi un elemento cruciale per comprendere cosa sia accaduto in quella tragica giornata. Gli investigatori stanno analizzando ogni dettaglio emerso dai filmati per ricostruire con precisione i movimenti delle persone presenti nella casa e nei dintorni durante il periodo in questione. Si tratta di un lavoro complesso che richiede tempo e attenzione per garantire l’accuratezza dei risultati.

Il villaggio Le Ginestre, dove si trova l’abitazione della famiglia, è una zona residenziale situata vicino al mare e dotata di diversi sistemi di videosorveglianza, che potrebbero fornire ulteriori dettagli utili alle indagini. La comunità locale è scossa dall’accaduto e si unisce al dolore della famiglia per le condizioni del piccolo.

L’ospedale Santobono di Napoli sta facendo tutto il possibile per stabilizzare le condizioni del bambino, ma la prognosi resta riservata. I medici continuano a monitorare costantemente il quadro clinico, sperando in un miglioramento che possa permettere ulteriori interventi terapeutici.