Bimbo di due anni investito da una bicicletta mentre passeggia con i genitori





Nel tardo pomeriggio di sabato 1 novembre 2025, si è verificato un incidente nel centro pedonale di Latina che ha coinvolto un bambino di soli due anni. Mentre camminava vicino ai genitori, il piccolo è stato urtato da una ragazza in bicicletta, cadendo a terra e riportando alcune ferite.





L’incidente ha immediatamente suscitato l’allerta dei genitori del bambino, che hanno assistito alla scena con preoccupazione. Dopo l’impatto, la ragazzina e il padre che la accompagnava si sono allontanati senza prestare soccorso, dopo una breve discussione con la famiglia del piccolo. Questo comportamento ha ulteriormente aumentato l’ansia dei genitori, che hanno prontamente contattato il numero di emergenza 112 per richiedere assistenza.

Un’ambulanza del 118 è intervenuta rapidamente sul luogo dell’incidente. Gli operatori sanitari hanno fornito i primi soccorsi al bambino, prestando particolare attenzione a una ferita al volto, che si era verificata durante la caduta. Dopo aver stabilizzato il piccolo, i soccorritori lo hanno trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per ulteriori accertamenti.

All’arrivo in ospedale, il personale medico ha effettuato controlli pediatrici approfonditi per escludere eventuali traumi più gravi. Le prime valutazioni hanno indicato che il bambino non sarebbe in condizioni critiche, ma si è deciso di monitorarlo attentamente per garantire la sua sicurezza.

Nel frattempo, sul posto dell’incidente sono giunti anche gli agenti della polizia locale. Gli investigatori hanno avviato un’inchiesta per raccogliere informazioni sull’accaduto. Sono state acquisite le testimonianze dei genitori, che hanno fornito dettagli utili per la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Inoltre, gli agenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, in particolare tra corso della Repubblica e via Pio VI, per ottenere ulteriori elementi che possano chiarire la situazione.

L’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nel centro di Latina, soprattutto in un’area pedonale dove la presenza di bambini è comune. Le autorità locali sono sotto pressione per garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro, e potrebbero essere valutate misure di sicurezza aggiuntive per tutelare i pedoni, in particolare i più piccoli.

La vicenda ha colpito anche i residenti di Latina, che hanno espresso preoccupazione per la sicurezza delle strade e dei percorsi pedonali. Il comportamento della ragazza e del padre, che si sono allontanati senza prestare soccorso, ha suscitato indignazione tra i testimoni, che hanno sottolineato l’importanza di una maggiore responsabilità da parte di tutti gli utenti della strada.

Il caso del bambino urtato in bicicletta rappresenta un triste promemoria delle potenziali conseguenze degli incidenti stradali, in particolare quando coinvolgono i più vulnerabili. Mentre le indagini proseguono, la famiglia del piccolo spera in una pronta guarigione e in una maggiore attenzione alla sicurezza stradale da parte delle autorità competenti.



