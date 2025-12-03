Bimbo di un anno non si risveglia dopo il riposino al nido: tragedia a Parma





Oggi pomeriggio, mercoledì 3 dicembre, dramma a Parma in un childcare: un bambino di circa dodici mesi ha smesso di respirare mentre dormiva. L’incidente sarebbe accaduto intorno alle ore tranquille dopo pranzo.





L’asilo Brucoverde, dicono i giornali della zona, sta a San Leonardo. Dopo averci provato con la rianimazione, hanno portato subito il bimbo in ospedale. Purtroppo lì è morto.

Su questo fatto hanno cominciato subito a indagare, così da capire bene come è andata quella brutta storia.

Siamo tutti scioccati per quello che è successo. La fine improvvisa di una vita così piccola fa male dentro, davvero difficile da accettare. A parlare è stato Michele Guerra, primo cittadino a Parma, dopo aver saputo del decesso del bambino.

“Ci stringiamo intorno alla famiglia – prosegue il primo cittadino – in questo momento di dolore enorme e siamo vicini al personale del nido e alle famiglie del Brucoverde in questo momento terribile.”



