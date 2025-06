Blitz al ristorante “Diamanti del Mare” a Napoli: sequestri alimentari, lavoratori irregolari e sospensione dell’attività

Maxi operazione delle autorità a Chiaia: sequestrati oltre 160 kg di alimenti, riscontrate gravi carenze igieniche e lavoratori in nero nel locale gestito dal tiktoker Gennaro Di Napoli.





Il ristorante “Diamanti del Mare”, situato in piazza Sannazaro nel quartiere Chiaia di Napoli, è finito al centro di un’importante operazione condotta dall’Unità Investigativa Ambientale della Polizia Locale, con la collaborazione dell’Ispettorato del Lavoro provinciale, dell’ASL Napoli 1 Centro, dell’Unità Tutela Edilizia del Comune e delle aziende ABC ed Enel.

Durante l’ispezione, sono emerse numerose irregolarità. In particolare, è stata riscontrata l’occupazione abusiva di circa 50 metri quadrati di suolo pubblico, per la quale è stata comminata una sanzione amministrativa di 170 euro e disposta la rimozione delle strutture. Inoltre, è stata accertata una gestione illecita dei rifiuti, con assenza di raccolta differenziata e deposito incontrollato, che ha comportato ulteriori sanzioni.

Sul fronte alimentare, i tecnici dell’ASL hanno sequestrato circa 160 kg di prodotti ittici, latticini e dolci, privi di tracciabilità e conservati in condizioni igienico-sanitarie non conformi agli standard di legge. È stato inoltre individuato un deposito alimentare non autorizzato, per il quale sono state elevate sanzioni per un totale di oltre 5.000 euro. L’Unità Veterinaria ha riscontrato l’inadeguata gestione dell’autocontrollo per l’abbattimento del pesce, fondamentale per eliminare i parassiti, con una sanzione di 2.000 euro. Sono state imposte 14 prescrizioni sanitarie da adempiere entro 30 giorni.

Per quanto riguarda il personale, su 20 dipendenti presenti, 10 sono risultati completamente in nero, tra cui uno non regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. L’Ispettorato del Lavoro ha disposto la sospensione dell’attività e comminato sanzioni per oltre 28.000 euro. Ulteriori multe sono previste nel caso in cui non vengano esibiti i documenti obbligatori relativi a visite mediche e corsi di formazione.

L’Unità Tutela Edilizia ha riscontrato gravi abusi edilizi e violazioni della normativa urbanistica e paesaggistica, portando al sequestro dell’intero ristorante e al deferimento all’autorità giudiziaria. La sospensione dell’attività potrà essere revocata previo pagamento di 5.000 euro.

Le sanzioni complessive ammontano a cifre considerevoli: 15.600 euro per i lavoratori impiegati da pochi giorni, 3.900 euro per il lavoratore irregolare da oltre 30 giorni e 4.420 euro per il lavoratore non collocabile. È stato inoltre richiesto di fornire documentazione aggiuntiva relativa a visite mediche dei dipendenti e corsi di formazione obbligatori. In caso di mancata presentazione, “Diamanti del Mare” e i suoi titolari saranno soggetti a un’ulteriore sanzione di 4.388 euro.

Il ristorante è gestito da Gennaro Di Napoli, noto tiktoker soprannominato “Robin Hood del pesce”, e da Ciro Piscitelli, anch’egli figura popolare sui social. Entrambi sono ora chiamati a rispondere delle gravi irregolarità riscontrate nel corso dell’ispezione.