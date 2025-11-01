Bordata della figlia di Enzo Tortora alla sinistra da corteo: “Mi fanno solo tristezza”, dopo la farsa dei fancazzisti contro la riforma





In un’intervista rilasciata al Foglio, Gaia Tortora, giornalista e conduttrice di La7, ha espresso un forte disappunto nei confronti dell’opposizione politica, in particolare della sinistra, riguardo al dibattito sulla recente riforma della giustizia approvata dal governo di Giorgia Meloni. Secondo Tortora, il modo in cui la sinistra sta affrontando la questione, esponendo cartelli con la scritta “No ai pieni poteri”, è motivo di tristezza. La conduttrice, figlia di Enzo Tortora, noto per essere stato vittima di uno dei più gravi errori giudiziari della storia italiana, ha dichiarato: “La sinistra che espone cartelli con la scritta ‘No ai pieni poteri’ mi fa tristezza”.





Tortora non ha risparmiato critiche al clima del dibattito politico, definendolo inadeguato e infantile. Ha descritto l’Aula come “un Asilo Mariuccia”, evidenziando la sua percezione di una mancanza di serietà e sostanza nelle discussioni politiche. La giornalista ha sottolineato come la sinistra, invece di impegnarsi in un confronto costruttivo, sembri più concentrata su slogan e manifestazioni visive che non affrontano realmente le questioni in gioco.

La riforma della giustizia, attualmente in fase di attesa per un referendum confermativo, ha suscitato un acceso dibattito tra le forze politiche italiane. Tortora ha messo in evidenza che l’opposizione dovrebbe cercare di impegnarsi in un dialogo più profondo e significativo, piuttosto che limitarsi a contestare le decisioni del governo con cartelli e slogan. La sua critica si estende oltre il semplice disaccordo politico; per Tortora, è fondamentale che i politici si comportino in modo responsabile e maturo, in modo da affrontare le sfide del sistema giudiziario in modo efficace.

Inoltre, Tortora ha affermato: “Io non sono un cartello”, per sottolineare la sua intenzione di non essere associata a una comunicazione superficiale o a posizioni che non affrontano le questioni in modo serio e diretto. La sua posizione riflette un desiderio di un dibattito più sostanziale, che vada oltre le polemiche e le manifestazioni pubbliche.

L’intervista ha sollevato interrogativi sul futuro del dibattito politico in Italia e sulla capacità delle forze di opposizione di presentare una visione chiara e costruttiva per il paese. Tortora ha messo in guardia contro il rischio di ridurre il dialogo politico a una mera competizione di slogan, sottolineando che la politica dovrebbe essere un mezzo per risolvere problemi reali e non solo un palcoscenico per dimostrazioni di dissenso.

La figura di Gaia Tortora, legata a una storia familiare di ingiustizia, le conferisce una prospettiva unica sul tema della giustizia e dei diritti. Questa esperienza personale la porta a chiedere un impegno più serio da parte dei politici, affinché le riforme siano affrontate con la dovuta attenzione e rispetto. Il suo appello a una maggiore responsabilità e serietà nel dibattito politico potrebbe servire da stimolo per una riflessione più ampia sulle modalità di interazione tra le diverse forze politiche in Italia.

In un contesto in cui la polarizzazione politica sembra aumentare, le parole di Tortora invitano a considerare l’importanza di un dialogo costruttivo e di una partecipazione attiva e informata. La sua critica alla sinistra non è solo un attacco, ma un invito a riflettere su come affrontare le sfide politiche attuali in modo più efficace e responsabile.

La riforma della giustizia rappresenta un tema cruciale per il futuro del paese, e la capacità delle forze politiche di dialogare e collaborare sarà fondamentale per garantire un sistema giuridico equo e funzionante. Gaia Tortora, con la sua esperienza e il suo punto di vista, offre una prospettiva che potrebbe aiutare a riconsiderare il modo in cui si svolge il dibattito politico in Italia.



