Brad Pitt avrebbe interrotto i rapporti con i figli dopo il messaggio straziante per la festa del papà

Quasi dieci anni dopo la separazione da Angelina Jolie, Brad Pitt ritiene che il suo rapporto con due dei suoi figli sia irreparabile, secondo le persone vicine alla vincitrice dell’Oscar.





Secondo quanto riportato, la causa scatenante del divorzio sarebbero stati i presunti comportamenti aggressivi di Brad nei confronti della sua ex moglie Angelina e dei loro figli su un aereo privato nel 2016.

Secondo quanto raccontato da Angelina, Brad scosse la testa di Angelina e la spinse contro il muro del bagno.

Dopo che uno dei ragazzi, presumibilmente Maddox, ha tentato di difendere la madre, lui l’avrebbe strangolata e avrebbe colpito un altro ragazzo.

Secondo quanto affermato da Angelina, alcuni bambini avrebbero “supplicato” l’attore di F1 di fermarsi e sarebbero rimasti “immobili e spaventati” .

Le ex coppie, che hanno divorziato l’anno scorso, hanno i gemelli Vivienne e Knox, oltre a Maddox, Pax, Zahara e Shiloh.

Poiché Angelina ha la custodia primaria dei loro figli, la star 61enne la incolpa del loro comportamento, ha detto una fonte al Daily Mail .

Pax, 21 anni, è stato fotografato il mese scorso mentre usciva dall’hotel Chateau Marmont di Los Angeles, apparentemente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Poi, lui e i suoi amici sono andati in uno strip club di Hollywood.

“Brad crede che quello che stanno attraversando i suoi figli in questo momento sia il risultato diretto del modo in cui sono stati cresciuti”, ha detto la fonte.

“Ora sono abbastanza grandi da fare le proprie scelte, e se le loro scelte includono drammi, la responsabilità è tutta loro. Brad sarebbe lì a dare consigli, ma non può esserlo visto che in questo momento non è in grado di avere una relazione con loro.”

“Pax e Maddox hanno chiarito ampiamente cosa provano, e Brad non ha nulla da dire su nessuno dei due”, ha condiviso la fonte

Secondo l’insider, la star “non si preoccupa minimamente di ciò che Pax fa o non fa”. “Le azioni [di Pax] riflettono chi è. Brad considera onestamente la sua relazione con Pax irrisolvibile”.

Angelina, d’altro canto, sostiene che il suo ex “continua a fare la vittima” e ritiene che il presunto comportamento aggressivo di Brad abbia avuto ripercussioni sui loro figli.

“Il suo rapporto incrinato con i figli è il risultato diretto del modo in cui li ha trattati. Dovrebbe smettere di dare la colpa agli altri”, ha detto una fonte vicina all’attrice di Maria.

“Se vuole ricostruire un rapporto con i ragazzi, dovrebbe riconoscere le proprie azioni e fare ammenda”.

A quanto pare Brad non parla più con i suoi figli adottivi. La fonte ha detto: “Pax e Maddox hanno chiarito ampiamente i loro sentimenti, e Brad non ha nulla da dire su nessuno dei due”.

L’attore “spera ancora” di potersi riconciliare un giorno con gli altri quattro figli, perché “il tempo guarisce le ferite”.

Tuttavia, adottando il cognome “Jolie”, tre dei bambini si sono allontanati dal padre.

Dopo aver compiuto diciotto anni, Shiloh, ora diciannovenne, ha abbandonato legalmente il cognome “Pitt”. Il suo nome completo è ora Shiloh Nouvel Jolie.

Mentre Vivienne si è identificata come Vivienne Jolie nel programma del musical The Outsiders, da lei coprodotto con la madre, Zahara, una studentessa ventenne dello Spelman College, sembra avere lo stesso cognome.

Sui social media, in occasione della festa del papà del 2020, Pax si è riferito a Brad definendolo “uno stronzo di fama mondiale” e ha descritto la star di Hollywood come una “persona terribile e spregevole”.

“Non hai alcuna considerazione o empatia verso i tuoi quattro figli più piccoli che tremano di paura in tua presenza”, ha scritto.

Hai reso la vita delle persone a me più care un inferno continuo. Puoi dire a te stesso e al mondo quello che vuoi, ma la verità verrà a galla un giorno.

Secondo quanto riportato, i ragazzi avrebbero smesso di parlare anche con i cugini paterni.

Angelina ha la custodia primaria dei figli più piccoli, che hanno 16 anni

“I figli di Brad hanno 30 cugini con cui erano in passato molto legati. Trascorrevano le vacanze insieme nella casa al mare di Brad e andavano a trovarlo. Non hanno più contatti da anni”, ha detto la fonte al Daily Mail.

In un’intervista rilasciata a Vogue nel 2020, Angelina ha dichiarato di aver lasciato Brad per il “benessere” della sua famiglia .

“È stata la decisione giusta”, ha affermato. “Continuo a concentrarmi sulla loro guarigione”.

Brad ha parlato dei suoi problemi di abuso di sostanze in un’intervista del 2017 con GQ , affermando che la rottura era stata un “enorme generatore di cambiamenti”.

Ha anche descritto la battaglia per l’affidamento dei suoi figli come “un investimento nell’odio al vetriolo”, aggiungendo: “È davvero molto, molto sconvolgente per i ragazzi vedere improvvisamente la loro famiglia fatta a pezzi”.

Alla domanda su cosa pensasse del fatto che altri avessero il controllo sulla sua narrazione, il padre rispose: “Cosa ha detto Churchill? La storia sarà clemente con me: lo so perché la scriverò io stesso. Non mi interessa davvero proteggere la narrazione”.

Quando Angelina adottò Maddox Chivan da un orfanotrofio cambogiano nel 2002, divenne madre. Tre anni dopo adottò Zahara Marley, di origine etiope. Brad adottò entrambi i loro figli dopo che lei aveva iniziato a frequentarlo.

Shiloh Nouvel, la loro figlia, è nata nel 2006. Anche Pax Thien, un bambino di origine vietnamita, è stato adottato da loro. I loro gemelli, Knox Leon e Vivienne Marcheline, sono nati nel 2008.

Una fonte ha detto alla rivista People che Brad non ha “praticamente alcun contatto” con i suoi figli adulti, “ma in base al loro accordo, può visitare i bambini più piccoli”.