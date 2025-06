Brad Pitt: “Dopo la fine con Angelina Jolie bevevo e fumavo marijuana ogni giorno, pensavo di lasciare la recitazione”

Brad Pitt, tutto sorrisi alla presentazione del suo nuovo film, F1-The Movie, si è aperto con sincerità sulle difficoltà che ha affrontato ultimamente, soprattutto dopo la fine del suo matrimonio con Angelina Jolie. L’attore ha confessato di essere stato sul punto di abbandonare la recitazione a causa di una dipendenza da alcol e droghe, ma è riuscito a riprendersi e a tornare in carreggiata.





“Ero a pezzi”, ha ammesso Brad, ricordando il periodo buio dopo la separazione. “Mi rifugiavo nell’alcol per sfuggire al dolore, e mi sono ritrovato dipendente. Ogni mattina, prima ancora di fare colazione, mi accendevo una canna. Ero fuori controllo, tanto che ho pensato di smettere di recitare”. Brad ha poi raccontato di aver provato di tutto, senza esclusione di colpi, per sentirsi meglio. “È stato un periodo davvero difficile, e avevo bisogno di ricominciare da zero. Avevo bisogno di svegliarmi”.

Per questo motivo, Brad ha deciso di frequentare gli Alcolisti Anonimi, un passo importante per ritrovare la serenità e la stabilità.

“È incredibile trovarsi tra tante persone che, con ironia e sincerità, condividono le loro debolezze, i loro errori, i loro desideri e i loro dolori. In quell’ambiente, mi sentivo libero di condividere tutto di me stesso. Amavo davvero quegli incontri”.

Sai, l’attore ha parlato apertamente della sua esperienza con gli Alcolisti Anonimi, un percorso che gli ha cambiato la vita. In un’intervista al New York Times del 2019, aveva condiviso il suo desiderio di liberarsi da quella dipendenza che lo aveva allontanato dalla sua famiglia a causa di alcuni gesti impulsivi. Dopo aver superato quel momento difficile, ha detto nel 2022 di aver trovato degli aspetti positivi in quell’esperienza, che gli ha insegnato tanto sia fisicamente che mentalmente.

Ha capito che bere era solo un modo per farsi del male, una via di fuga. Ora si sta perdonando per le scelte di cui non è orgoglioso e apprezza anche gli errori, perché gli hanno dato saggezza e lo hanno portato a qualcos’altro. Insomma, non si può avere l’uno senza l’altro.