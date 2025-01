Brescia, 42enne perde la vita dopo essere stato accoltellato a capodanno

A Provaglio d’Iseo, una piccola località in provincia di Brescia, la notte di Capodanno che per molti è un occasione di festa e gioia da un altro lato è diventata pura tragedia. Un uomo di 42 anni ha perso la vita in modo drammatico, dopo una pugnalata al petto. L’intera comunità ne rimase sconvolta e i suoi familiari e amici reggono ancora il peso del dolore. Sul posto del delitto si sono recati i carabinieri, che sono ancora al lavoro per far luce su quanto accaduto.





In una notte di festa diventata tragedia

L’evento ha avuto luogo la notte di San Silvestro, tempo tipicamente dedicato alla celebrazione dell’arrivo del Nuovo Anno. Secondo una prima reazione, l’uomo ebbe una lite acerrima, poco prima di essere ucciso. La dinamica precisa di ciò che è avvenuto è ancora materia di indagine molto incerta, ma ciò di cui non c’è dubbio è che il dramma si consumò vitevolmente lasciandosi poco margine per interventi benefici.

Residente in zona, la vittima era ben nota alla comunità. Senza dubbio la notizia della sua morte trasmessa l’intera area di Provaglio d’Iseo, solitamente così tranquilla che è quasi inimmaginabile un evento del genere per violento.