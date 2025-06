Brigadiere capo Carlo Legrottaglie: servitore dello Stato ucciso il suo ultimo giorno di servizio

Il brigadiere Carlo Legrottaglie, 59 anni, originario di Ostuni, in servizio presso l’Aliquota Radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana, è morto la mattina del 12 giugno 2025 in un conflitto a fuoco con due rapinatori durante un inseguimento tra Francavilla Fontana e Grottaglie .





Attivo da decenni in prima linea, stamattina era al suo ultimo turno: da domani sarebbe andato in licenza e, il 7 luglio, avrebbe preso la pensione . Sposato e padre di due figlie, ha dedicato la sua vita all’Arma, sempre con riservatezza, professionismo e un forte senso del dovere .

Il drammatico episodio ha avuto inizio durante un controllo di routine all’altezza della zona industriale di Francavilla. Una Lancia Ypsilon scura, a bordo della quale erano due uomini, si è rifiutata di fermarsi all’alt intimato da Legrottaglie e dal collega. Ne è nato un inseguimento protrattosi nelle campagne tra Francavilla Fontana e Grottaglie. L’auto dei fuggitivi è finita fuori strada: uno dei due è riuscito a fuggire, l’altro ha aperto il fuoco colpendo mortalmente il brigadiere .

Il sindaco di Francavilla Fontana, Antonello De Nuzzo, ha dichiarato all’Adnkronos: “Sono affranto e sgomento… in questo momento si deve avere rispetto dei colleghi e dei familiari” .

Personalità riservata, determina e leale, Legrottaglie era molto stimato tra i colleghi e nella comunità: “Un uomo d’altri tempi, con enorme senso del dovere”, lo descrive la Gazzetta del Mezzogiorno . La sera prima aveva affrontato il suo ultimo turno, ignaro che l’alba avrebbe segnato la fine di una vita intera dedicata al servizio.

Il presidente Sergio Mattarella ha espresso “profonda partecipazione” e vicinanza all’Arma e alla famiglia, auspicando “una rapida cattura dei responsabili” . Il vicepremier Matteo Salvini sui social ha aggiunto: “Una preghiera. E un pensiero alle migliaia di donne e uomini in divisa che ogni giorno, a rischio della loro vita, ci proteggono” .

Le ricerche dei due rapinatori sono tuttora in corso. Le autorità controllano le aree boschive vicine e stanno esaminando i filmati delle telecamere installate nella zona industriale, potenziali risorse decisive per le indagini .

La morte di Legrottaglie ha suscitato profondo cordoglio: tanti colleghi lo salutano come “un servitore dello Stato che non si è mai tirato indietro”, “un carabiniere silenzioso, sempre in prima linea” . Un uomo il cui ultimo atto di servizio è stato fermare dei malviventi, nel pieno dell’adempimento del suo dovere.