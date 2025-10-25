Bruno Vespa commenta la freddezza di Sinner verso l’Italia: “Serve davvero aggiungere altro?”





La recente scelta di Jannik Sinner di non partecipare alle finali della Coppa Davis ha acceso un acceso dibattito tra appassionati e esperti, generando una serie di reazioni negative. Il numero due al mondo ha deciso di non dare la sua disponibilità per il torneo, scatenando commenti critici, tra cui un attacco diretto da parte di Bruno Vespa, noto giornalista e conduttore televisivo. In un post sul suo profilo X, Vespa ha messo in discussione il motivo per cui un italiano dovrebbe sostenere Sinner, dato che il tennista vive a Montecarlo e parla tedesco.





Nonostante le provocazioni, Sinner non ha risposto pubblicamente, ma ha ricevuto il sostegno di molti dei suoi fan, che hanno criticato la posizione di Vespa. Il giornalista ha paragonato la situazione di Sinner a quella di Carlos Alcaraz, che ha scelto di partecipare alla Coppa Davis con la Spagna, sottolineando come la decisione di Sinner di richiedere una settimana extra di recupero fosse un segnale di disaffezione nei confronti dell’Italia. In un secondo intervento, Vespa ha ribadito che la scelta del tennista rappresenta un affronto per il Paese.

Continuando sulla sua posizione, Bruno Vespa ha espresso delusione per l’atteggiamento di Sinner, evitando di entrare nel merito della questione sportiva e concentrandosi piuttosto sui motivi personali e nazionali che renderebbero la sua indisponibilità un affronto. Secondo Vespa, ci sono diversi motivi per cui gli italiani dovrebbero mettere in discussione il loro supporto per Sinner: “Nell’elencare le ragioni di disaffezione di Sinner nei confronti dell’Italia, oltre alla residenza a Montecarlo e al rifiuto di giocare quest’anno in Davis, dimenticavo la rinuncia alle Olimpiadi e soprattutto il rifiuto di incontrare il capo dello Stato. Serve altro?”

Il commento di Vespa ha ulteriormente polarizzato l’opinione pubblica. Molti tifosi di Sinner hanno difeso il tennista, sottolineando che, nelle ultime due edizioni della Coppa Davis, non solo ha partecipato, ma ha anche contribuito in modo significativo alla vittoria dell’Italia, stabilendo un nuovo record. La sua assenza questa volta, secondo i sostenitori, non è dovuta a un desiderio di vacanza, come insinuato nel primo post di Vespa, ma è legata alla necessità di gestire al meglio il suo programma agonistico.

La situazione ha portato a un acceso dibattito sui social media e nei circoli sportivi, con i fan che si sono schierati da una parte o dall’altra. Mentre alcuni sostengono la posizione di Vespa, che critica un atteggiamento che percepisce come disinteressato verso l’Italia, altri evidenziano che Sinner ha dimostrato il suo impegno nei confronti della nazionale in passato e che la sua scelta attuale deve essere rispettata.

Il dibattito si è ampliato, coinvolgendo anche altri atleti e commentatori sportivi, che si sono espressi sulla questione del tifo e dell’identità nazionale nello sport. La scelta di Sinner di non partecipare alla Coppa Davis è stata interpretata in vari modi, da una semplice decisione di gestione della carriera a un segnale di distacco dalla sua patria. Queste interpretazioni hanno contribuito a creare una narrativa complessa attorno alla figura del tennista.



