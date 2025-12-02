Bruxelles, la “signora del lusso” del PD nei guai: 3 milioni per piatti e posate da regina





Proprio mentre l’Europa chiede sacrifici a tutti, il suo corpo diplomatico ha acquistato piatti imperiali, calici di cristallo, porcellane pregiate e posate d’argento per quasi tre milioni di euro. Serviranno per cene eleganti, ricevimenti vari e incontri con personalità straniere sia a Bruxelles che nelle oltre 140 sedi sparse nel mondo.





A dirlo, con tono chiaramente polemico, è il britannico Daily Telegraph: secondo quanto riportato dal giornale, le stoviglie sarebbero in ceramica pregiata, decorate con bordi dorati e incisi con la bandiera Ue. Insieme a queste, compaiono calici per whisky, brandy e bollicine, senza contare portavivande d’argento, candele ornate e oggetti simili. La spesa totale sfiorerebbe i tre milioni di euro. Come sottolinea il quotidiano, l’importo raggiunto supera di circa dieci volte quello relativo a un ordine simile fatto poco fa dalla residenza presidenziale americana.

Il giornale dice che il Servizio esterno dell’Ue, nato nel 2009 col trattato di Lisbona, “cresce sempre di più”. Ma non solo: secondo lo stesso quotidiano britannico conservatore, è capitanato da Federica Mogherini, prima attivista giovanile a sinistra, poi ministra italiana degli Esteri. Dietro le quinte lavorano circa 3.400 persone. Con una spesa annua pari a 793 milioni di euro, la struttura si trova anche in posti come le Seychelles, l’Australia, il Canada e il Kazakhstan.

Da giovane comunista a piatti di porcellana e bicchieri di vetro. Il giornale britannico Daily Telegraph va giù duro con Federica Mogherini, capo della diplomazia Ue – così si chiama in breve Pesc. E non perché critichi soltanto la linea straniera dell’Unione; quel che infastidisce i contrari all’Europa oltre Canale è quanto si spende per apparenza diplomatica.

Il momento conta: quando nacque l’Eeas, a guidarlo era la britannica Baronessa Catherine Ashton. Perciò, se si parla al presente, significa che proprio ora il portafoglio si sta aprendo troppo.

