Buddy: una storia di resilienza e amore dopo un tragico episodio

È davvero straziante assistere alla crudeltà che alcuni esseri umani riservano ai cani. Questi animali affettuosi e fedeli spesso subiscono sofferenze indicibili.





È stato purtroppo il caso di Buddy, un cane che ha vissuto un’esperienza orribile: il suo muso è stato dato alle fiamme. Nonostante il trauma, Buddy ha mostrato progressi straordinari nel percorso di guarigione, grazie alle cure amorevoli e costanti di veterinari compassionevoli.

Nell’aprile del 2021, la Tunica Humane Society si è imbattuta in Buddy, descritto come un cane gioioso e innocuo. Purtroppo fu trovato con il volto gravemente ustionato e un cavo di prolunga stretto attorno al collo.

Secondo quanto riportato da WTVA, un bambino ha successivamente confessato di essere l’autore del gesto. Tuttavia, essendo minore di 12 anni, non ha potuto essere perseguito legalmente.

Buddy è stato accolto dalla Tunica Humane Society in Mississippi, dove ha iniziato le cure presso il College di Medicina Veterinaria della Mississippi State University, avviando così un percorso di speranza verso la guarigione.

“I segni vitali di Buddy sono stabili, ma come per ogni ustionato, il recupero sarà lungo e complesso,” ha spiegato la dottoressa Elizabeth Swanson, docente associata e chirurgo veterinario, come riportato da WTVA. “Stiamo facendo il possibile per assicurargli comfort, cambiando regolarmente le medicazioni e affrontando ogni nuova sfida che si presenta.”

Fortunatamente, Buddy non ha perso la vista, nonostante il trauma subito. La Tunica Humane Society ha riferito che i medici erano ottimisti sul fatto che gli occhi non fossero stati danneggiati, anche se le palpebre avrebbero richiesto un intervento chirurgico per garantirgli una vista funzionale.

All’inizio, Buddy era completamente fasciato, con la parte superiore del corpo coperta da bende. Nonostante ciò, il suo spirito non si è mai spezzato. “Resiste ogni giorno,” ha condiviso la Humane Society. “Buddy non smette mai di sorprendere i suoi medici, dimostrando l’efficacia degli innesti cutanei. Le ustioni guariscono lentamente, ma Buddy sta migliorando.”

“Durante l’ultimo cambio di bende, il suo viso ha mostrato notevoli miglioramenti. E mentre continua a guarire, sta anche imparando i comandi di base.”

I suoi custodi hanno espresso parole toccanti: “Questo cane adorabile e socievole non meritava una simile crudeltà. Non rappresentava una minaccia per nessuno, e ciò rende l’atto ancora più crudele e deliberato.”

“Speriamo che la sofferenza di Buddy non sia stata vana. Che da tragedie come la sua possano nascere consapevolezza, giustizia e cambiamento.”

Da quando la storia di Buddy ha commosso il mondo, le sue condizioni sono migliorate costantemente grazie alle cure dei veterinari della Mississippi State. Ha affrontato innesti cutanei e, lentamente, ha potuto liberarsi dalle fasciature, ritrovando un po’ della sua vecchia vitalità.

“Senza le bende restrittive, Buddy appare più felice e vivace. La sua gioia è evidente mentre si riabitua lentamente alla vita,” ha raccontato recentemente la Tunica Humane Society.

Il 7 agosto ha segnato un momento decisivo nel percorso di Buddy. Per la prima volta dall’incidente, le bende sono state rimosse senza sedazione pesante, permettendogli di vedere. È stato un passo enorme verso la normalità, che ha acceso una nuova speranza in tutti.

“I suoi occhi erano aperti, ed era perfettamente cosciente,” ha riferito la Humane Society, accogliendo le migliaia di preghiere arrivate per lui. Con gioia hanno confermato: “Sì, Buddy può ancora vedere.”

“L’ultimo ricordo nitido di Buddy prima del trauma è stato l’attimo terrificante in cui è stato dato alle fiamme. Quel momento ha cambiato ogni cosa.”

Recuperare la vista ha rappresentato un enorme passo verso la riconquista del mondo per Buddy. I suoi custodi hanno notato una trasformazione nella sua personalità: è più brillante, più vivo. “Da quando ha rivisto la luce del giorno, Buddy è rinato,” ha dichiarato Sandy Williams, direttrice della Tunica Humane Society, a WREG. “È curioso, pieno di energia e attraversa l’ospedale con il suo solito entusiasmo, giocando con la sua palla preferita.”

Un video commovente pubblicato dal rifugio mostra Buddy mentre gioca felicemente a riporto.

Nonostante questo enorme traguardo, il percorso di guarigione non è ancora concluso. I suoi occhi necessitano ancora di cure costanti per prevenire complicazioni, come ricordato dalla Humane Society.

A causa della natura delle ferite, Buddy richiederà attenzioni particolari per tutta la vita. La sua pelle è molto sensibile, gli occhi necessitano di colliri regolari, e quando è all’aperto dovrà usare la protezione solare.

“La sensibilità della pelle, le cure oculari e la necessità di evitare l’esposizione al sole rendono Buddy inadatto a vivere all’aperto per lunghi periodi,” ha spiegato Williams a WREG.

Molti hanno chiesto aggiornamenti sulle sue condizioni, e ora possiamo finalmente condividere una notizia incoraggiante dalla sua nuova casa per sempre.

Siamo felici di vedere Buddy riconquistare la vista e ritrovare la gioia di vivere. La sua guarigione miracolosa è una testimonianza della forza dell’amore, della cura e della dedizione di chi si è preso cura di lui.

Condividete la sua storia e questa meravigliosa notizia!