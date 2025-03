Bufera al Grande Fratello, Lorenzo sotto accusa: l’avvertimento di Zeudi fa discutere

A pochi giorni dalla finale, il clima nella Casa del Grande Fratello si fa sempre più teso. Gli ultimi protagonisti di uno scontro acceso sono Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, e Lorenzo Spolverato, che sembrano incapaci di trovare un punto d’intesa nonostante il reality sia ormai agli sgoccioli. Le divergenze tra i due concorrenti, mai del tutto sopite, sono esplose nuovamente, alimentando discussioni dentro e fuori dalla Casa.





Secondo quanto emerso, Lorenzo avrebbe manifestato una crescente sfiducia nei confronti di Zeudi, accusandola di aver agito in modo strategico sin dal suo ingresso nel programma. In particolare, il concorrente ha messo in dubbio l’autenticità del rapporto tra Zeudi e Shaila Gatta, sua ex fidanzata. La rottura definitiva tra le due sarebbe avvenuta a seguito di una nomination da parte di Zeudi ai danni di Shaila, scaturita da una lite apparentemente banale. Questo episodio ha segnato un punto di non ritorno, lasciando Lorenzo convinto che l’amicizia tra le due fosse solo di facciata.

Nonostante le tensioni, la convivenza forzata nella Casa costringe i concorrenti a interagire. Proprio durante una conversazione serale in giardino, alla quale erano presenti anche Chiara Cainelli, Zeudi e Lorenzo hanno discusso delle dinamiche del gioco. In quell’occasione, Lorenzo ha espresso il rammarico di non aver adottato una strategia utilizzata da altri concorrenti, ovvero quella di parlare sotto il piumone per evitare di essere ascoltati dai microfoni. La sua affermazione ha subito innescato la replica di Zeudi, che non ha esitato a sottolineare le conseguenze di tale comportamento.

“Da regolamento è vietato parlare sotto il piumone”, ha dichiarato Zeudi. “Potresti essere squalificato per aver tolto il microfono e aver detto cose che non devono essere ascoltate. Alcuni concorrenti hanno praticamente violato le regole per tutto il programma”. Le sue parole hanno immediatamente attirato l’attenzione del pubblico e sono diventate virali, scatenando un acceso dibattito sui social.

Molti utenti hanno apprezzato la presa di posizione di Zeudi, lodandola per aver portato alla luce comportamenti scorretti che, a loro dire, avrebbero compromesso l’equità del gioco. Tuttavia, altrettanti spettatori non hanno esitato a criticarla, accusandola di ipocrisia. Numerosi commenti sui social hanno evidenziato come anche Zeudi e Chiara Cainelli siano state più volte richiamate dalla produzione per aver rimosso i microfoni o parlato sottovoce, aggirando di fatto le regole del programma.

Tra le reazioni più diffuse, spiccano frasi come “Senti chi parla” e “Lei e Chiara infrangono le regole tutti i giorni e ricevono continuamente richiami”. Altri utenti hanno definito l’atteggiamento di Zeudi incoerente, sottolineando come la concorrente si sia spesso resa protagonista di comportamenti simili a quelli che ora critica apertamente. “Zeudi è ridicola. È la prima a non rispettare il regolamento ma poi si permette di fare la morale”, ha scritto un altro spettatore con tono sarcastico.

Con soli sei concorrenti rimasti in gara, l’atmosfera nella Casa è sempre più carica di tensione. Le strategie, le contraddizioni e gli scontri personali continuano a dominare le giornate, contribuendo a mantenere alta l’attenzione del pubblico. Se da un lato queste dinamiche accendono il dibattito sui social, dall’altro rappresentano uno degli elementi chiave che rendono il programma avvincente e imprevedibile.