Bufera su Grande Fratello: Shaila Gatta e gli sponsor in crisi dopo le sue dichiarazioni contro Esselunga e Amica Chips

Il Grande Fratello è di nuovo nell’occhio del ciclone, con nuove polemiche che coinvolgono la concorrente Shaila Gatta e importanti sponsor come Esselunga e Amica Chips. Il reality show sta affrontando un momento critico, mentre il pubblico e i partner commerciali si interrogano sul futuro del programma.





Il caso Esselunga: “I fessi vanno a fare la spesa lì”

Durante una conversazione nella casa con Maxime Mbandà, Shaila Gatta ha definito i clienti della catena Esselunga come “fessi”. Questo commento ha scatenato una tempesta sui social media, facendo balzare in tendenza l’hashtag #Esselunga. La catena ha risposto in modo ironico con una storia su Instagram che raffigurava un gatto accompagnato dalla didascalia: “Qui gatta ci cova”.

Santero si ritira: “Non siamo più in linea con i valori del programma”

L’azienda vinicola piemontese Santero, uno dei principali sponsor del reality, ha annunciato il ritiro della sua sponsorizzazione. La decisione è stata giustificata con la mancanza di allineamento ai valori del programma. Alcuni spettatori hanno ipotizzato che il ritiro possa essere collegato all’eliminazione della concorrente Helena Prestes, ma l’azienda non ha fornito dettagli specifici. Questo rappresenta una perdita significativa per il Grande Fratello, poiché i prodotti Santero erano una presenza fissa nella casa.

Nuova polemica: “Le patatine Amica Chips? Cibo spazzatura”

Pochi giorni dopo l’incidente con Esselunga, Shaila Gatta ha definito le patatine Amica Chips come “cibo spazzatura”. Il commento, percepito come una critica diretta a uno degli sponsor del programma, ha portato la concorrente a essere convocata immediatamente in confessionale. Il conduttore Alfonso Signorini ha affrontato l’argomento durante la diretta, rimproverandola per le sue uscite infelici.

Questi episodi mettono in evidenza quanto le dichiarazioni dei concorrenti possano influire sugli accordi commerciali e sull’immagine del programma. La produzione del Grande Fratello si trova ora a dover gestire una situazione delicata per mantenere la fiducia dei partner pubblicitari e il supporto del pubblico.

Tra sponsor delusi e reazioni del pubblico, il Grande Fratello dovrà prendere decisioni strategiche per evitare ulteriori danni alla propria reputazione. Riuscirà a uscire da questa bufera?