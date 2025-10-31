Cacciari sbotta contro Schlein: dopo l’ennesima polemica inutile con Meloni, il filosofo perde la pazienza





Cori fascisti a Parma, Cacciari stronca Schlein: “Scemenze. Il Pd continui con queste polemiche inutili e Meloni governerà in eterno”





“Così non si fa opposizione, davvero.”

Massimo Cacciari risponde secco, la voce un po’ rauca per un malanno di stagione, mentre cammina e ascolta la notizia: un video su Instagram mostra ragazzi davanti alla sede di Fratelli d’Italia a Borgo del Parmigianino, vicino Parma, che intonano cori fascisti come “Camicia nera trionferà”.

Il coordinamento regionale dei giovani di FdI ha già commissariato la sezione locale, ma intanto Elly Schlein, segretaria del Pd, prende la palla al balzo tramite Repubblica e attacca subito la premier: “Meloni tacerà anche stavolta?”.

Cacciari, che il Parlamento lo conosce bene – da indipendente eletto col Partito Comunista Italiano – non ha dubbi su come la sinistra stia sbagliando tutto.

“Non è questo il modo di opporsi al governo, né a Meloni. La sinistra dovrebbe riderci sopra, davvero. Quattro ragazzi che cantano queste robe? Non contano nulla, sono il nulla. Ancora con la storia che Meloni era fascista? Su, per favore. Basta con questa roba, parliamo di cose serie!”, sbotta l’ex sindaco di Venezia, filosofo e polemista.

“Se Schlein e il Pd volessero fare davvero opposizione, dovrebbero incalzare Meloni e il governo su quello che non hanno fatto in questi tre anni: politiche economiche ferme, salari bloccati, nessuna strategia chiara per l’industria, guarda Taranto. Ma di che stiamo parlando? Ricordo che Togliatti, appena arrivato, fece l’amnistia per i peggiori fascisti, altro che camicia nera. E invece la sinistra di oggi si ostina a perdere tempo con queste vecchie polemiche su fascismo e antifascismo. Nessuno sta tornando al fascismo, il Duce non torna, sono solo scemenze. Se il Pd continua così, Meloni e il Centrodestra continueranno a vincere e a governare per sempre”, chiude Cacciari, ormai spazientito dalle domande che considera solo una perdita di tempo.



