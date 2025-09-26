Cade da cavallo durante il lavoro al maneggio, tragedia a Cossato: Carola perde la vita a 24 anni





Nella mattinata di venerdì 26 settembre, un grave incidente ha avuto luogo all’interno della cascina San Grato, un’azienda agricola situata a Cossato, nota per l’allevamento di cavalli. La vittima, Carola Dettoma, stava per compiere 24 anni tra pochi giorni e risiedeva a Lessona, un comune vicino. La giovane lavorava presso il maneggio della cascina, dove si occupava quotidianamente degli animali.





In base alle prime informazioni disponibili, ancora incomplete, Carola si trovava nella struttura per prendersi cura di uno dei cavalli quando si è verificato l’incidente fatale. Le circostanze esatte della sua morte non sono ancora chiare: si ipotizza che la giovane possa essere stata colpita da un calcio dell’animale, probabilmente inferto con uno zoccolo, oppure che possa essere caduta accidentalmente durante le sue attività quotidiane.

Immediatamente dopo l’incidente, i soccorritori del 118 sono stati allertati e sono giunti sul posto per prestare aiuto. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, ogni sforzo si è rivelato inutile e Carola è stata dichiarata morta. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, insieme ai tecnici dello Spresal, il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, che hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Le autorità competenti stanno conducendo accertamenti approfonditi per comprendere con precisione le circostanze che hanno portato alla tragedia e per valutare eventuali responsabilità. Gli inquirenti si concentreranno su diversi aspetti, tra cui la sicurezza dell’ambiente di lavoro e le procedure seguite nel maneggio, per determinare se ci siano state violazioni delle normative sulla sicurezza.

La notizia della morte di Carola Dettoma ha suscitato profondo dolore nella comunità di Lessona e nei dintorni. La giovane era ben conosciuta e apprezzata, e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici, familiari e colleghi. La comunità si è unita nel cordoglio, esprimendo la propria solidarietà alla famiglia della vittima in questo momento di grande tristezza.

Nel frattempo, le indagini continueranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di fare chiarezza su quanto accaduto e garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro. È fondamentale che venga fatta luce su questa tragica vicenda, affinché si possano adottare misure adeguate per garantire la sicurezza dei lavoratori negli ambienti agricoli e negli allevamenti.

Il lavoro con gli animali, pur essendo spesso gratificante, comporta anche rischi significativi. Incidenti come quello che ha coinvolto Carola evidenziano l’importanza di seguire rigorosamente le norme di sicurezza e di formare adeguatamente tutto il personale che opera in contesti simili. È cruciale che vengano implementati protocolli di sicurezza per ridurre al minimo il rischio di incidenti, proteggendo così la vita e il benessere di chi lavora a stretto contatto con gli animali.

La cascina San Grato e il maneggio in cui Carola lavorava dovranno ora affrontare non solo il lutto per la perdita della giovane, ma anche le conseguenze delle indagini e delle eventuali misure che potrebbero essere adottate in seguito alle risultanze delle stesse. È essenziale che la comunità e le autorità collaborino per garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti coloro che operano nel settore agricolo.



