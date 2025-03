Cade dal quarto piano mentre pulisce i vetri: donna perde la vita sul colpo

Un drammatico incidente si è verificato martedì mattina a Venezia, dove Paola Renier, una donna di 78 anni, è morta dopo essere caduta dalla finestra del suo appartamento. La tragedia è avvenuta al terzo piano di un edificio situato in Ruga Bella, dove la vittima stava tentando di pulire i vetri. Secondo le prime ricostruzioni, Renier avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava in bilico sulla finestra.





La scena è stata scoperta da un testimone, che ha riferito di aver inizialmente scambiato il rumore della caduta per il tonfo di un’imbarcazione. Solo dopo essersi affacciato alla finestra ha realizzato la gravità della situazione. Immediatamente, l’uomo ha contattato i soccorsi, e i sanitari del 118 sono giunti sul posto in pochi attimi. Tuttavia, per Paola Renier non c’era più nulla da fare; sembrerebbe che sia morta sul colpo a causa della caduta.

I carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi necessari, confermando che si trattava di un incidente domestico. Le indagini preliminari hanno evidenziato che la donna stava lavando i vetri quando ha perso l’equilibrio. Per consentire ai militari di svolgere le loro operazioni, l’area è stata temporaneamente chiusa al pubblico e riaperta solo alcune ore dopo.

La notizia della tragedia ha colpito la comunità locale, che ricordava Paola Renier come una persona molto conosciuta e rispettata nel quartiere. Il figlio della vittima ha voluto esprimere il suo dolore, affermando: “Era una gran donna, amava la vita.” La famiglia sta ora organizzando i funerali, che si svolgeranno a breve.

Questo tragico evento mette in evidenza i rischi associati a lavori domestici apparentemente innocui, come la pulizia delle finestre. Gli incidenti domestici rappresentano una delle principali cause di infortuni tra le persone anziane, e la caduta di Renier serve da monito sull’importanza della sicurezza domestica.

Le autorità locali hanno esortato i cittadini a prestare particolare attenzione quando si eseguono lavori a distanza da terra, suggerendo l’uso di attrezzature di sicurezza adeguate e, quando possibile, di evitare attività rischiose senza l’assistenza di qualcuno. La comunità di Venezia si unisce al dolore della famiglia di Paola Renier, onorando la sua memoria e riflettendo sulla fragilità della vita.

In attesa dei funerali, i residenti del quartiere stanno condividendo ricordi e aneddoti su Paola, sottolineando il suo spirito vivace e la sua passione per la vita. La perdita di una figura così amata ha lasciato un vuoto incolmabile, e la sua scomparsa ha suscitato una profonda tristezza tra amici e conoscenti.

Mentre si svolgono le indagini ufficiali, la comunità di Venezia è invitata a unirsi in un momento di riflessione e sostegno per la famiglia di Renier. La tragedia ha messo in luce l’importanza di prendersi cura degli anziani e di offrire loro il supporto necessario per prevenire incidenti simili.