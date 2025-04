Cade dalla bicicletta vicino casa e muore a 15 anni: tragedia a Desio, disposta l’autopsia

Un tragico incidente ha colpito la comunità di Desio, in provincia di Monza e della Brianza, dove un ragazzo di 15 anni è deceduto nella serata di domenica 6 aprile all’ospedale Pio XI. Il giovane è stato trovato in gravi condizioni su una strada sterrata nella periferia sud della città, vicino alla sua bicicletta. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzino potrebbe essere caduto mentre tentava di eseguire alcune evoluzioni con il mezzo, subendo ferite che si sono rivelate fatali.





L’allerta è scattata quando un passante ha notato il ragazzo a terra, ferito, in una stradina tra via Santi e via San Bernardo. I carabinieri sono intervenuti intorno alle 13:00, insieme ai medici del 118, che hanno tentato di rianimarlo sul posto. Nonostante gli sforzi, il 15enne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso in condizioni gravissime, ma è deceduto poche ore dopo il ricovero.

Le indagini avviate dai carabinieri hanno rivelato che le telecamere di sorveglianza della zona non hanno registrato il momento esatto dell’incidente. Tuttavia, i filmati disponibili sembrano escludere la presenza di altri veicoli sulla strada nel momento in cui il ragazzo è caduto. Questo porta a ipotizzare che l’incidente sia avvenuto senza il coinvolgimento di terze parti, suggerendo che il 15enne possa aver fatto tutto da solo.

Secondo le informazioni raccolte, il ragazzo viveva nelle vicinanze e potrebbe essere uscito per provare delle acrobazie con la sua bicicletta. Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente. La Procura del Tribunale di Monza ha disposto un’autopsia sul corpo del giovane, la quale servirà a chiarire le cause del decesso e a verificare se ci siano state altre persone coinvolte nell’incidente.

L’autopsia rappresenta un passo cruciale per comprendere appieno le circostanze che hanno portato alla morte del ragazzo. Gli esami medici potrebbero fornire dettagli fondamentali, escludendo o confermando il coinvolgimento di altri. La comunità di Desio è scossa da questa tragedia, che ha colpito una famiglia e un gruppo di amici in un momento di gioia e spensieratezza tipico dell’età adolescenziale.

Il caso ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza delle attività ricreative dei giovani, soprattutto quelle che coinvolgono l’uso di biciclette e pratiche sportive. Le evoluzioni in bicicletta, sebbene possano essere divertenti, comportano anche rischi. È fondamentale che i ragazzi siano sempre consapevoli dei pericoli e che vengano adottate misure di sicurezza adeguate.

La morte del 15enne ha suscitato anche riflessioni più ampie sulla necessità di educare i giovani riguardo ai comportamenti sicuri durante le attività all’aperto. Le scuole e le famiglie hanno un ruolo importante nel fornire informazioni e linee guida per garantire che i ragazzi possano divertirsi senza correre rischi inutili.

In attesa dei risultati dell’autopsia, la comunità di Desio si unisce nel cordoglio per la perdita di un giovane promettente. Gli amici e i compagni di scuola del ragazzo stanno esprimendo il loro dolore attraverso messaggi di sostegno e ricordi condivisi, sottolineando l’impatto che ha avuto sulla loro vita in così poco tempo.