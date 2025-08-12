Calabrone lo punge in spiaggia, muore poco dopo: vittima Davide Mameli, 50 anni, operaio





Una tragedia ha sconvolto la comunità di Galtellì, in provincia di Nuoro, dove un uomo di 50 anni, Davide Mameli, ha perso la vita a seguito di una puntura di calabrone. L’episodio si è verificato domenica 10 agosto sulla spiaggia di Osala, a Orosei, mentre l’uomo era in compagnia della moglie. Nonostante avesse prontamente assunto un farmaco salvavita, il suo corpo non ha resistito alla reazione allergica.





Secondo quanto ricostruito, Davide Mameli, operaio residente a Galtellì, era consapevole della sua allergia alle punture di insetti e portava sempre con sé un farmaco a base di betametasone per contrastare eventuali emergenze. Dopo essere stato punto dal calabrone, ha immediatamente assunto il medicinale, ma pochi minuti dopo si è accasciato a terra, privo di sensi. Il personale medico del 118, giunto rapidamente sul luogo, ha cercato di rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato vano.

La causa del decesso potrebbe essere legata a un infarto scatenato dal panico e dallo shock del momento. La morte improvvisa ha lasciato sotto shock non solo la famiglia dell’uomo, ma anche tutta la comunità locale, che si è stretta attorno ai suoi cari in questo momento di dolore.

L’amministrazione comunale di Galtellì ha espresso il proprio cordoglio per la perdita di Davide Mameli, annullando tutte le manifestazioni in programma nei giorni successivi alla tragedia. In un post pubblicato su Facebook, il sindaco Franco Solinas ha scritto: “Con immenso cordoglio, l’Amministrazione Comunale comunica l’annullamento di tutti gli eventi previsti per i giorni 11 e 13 agosto. In un periodo in cui la nostra comunità è colpita da lutti improvvisi, riteniamo, in condivisione con tutte le associazioni e le attività coinvolte, di rinviare gli eventi programmati per oggi e per il 13 agosto. Oggi apprendiamo la scomparsa di Davide, membro attivo della nostra comunità, la cui perdita ha profondamente colpito l’intera collettività.”

Il messaggio del sindaco si conclude con un pensiero rivolto alla famiglia della vittima: “Esprimiamo le più sentite condoglianze e la nostra più sincera vicinanza a sua moglie Antonella e a tutta la famiglia, a cui rivolgiamo un abbraccio in questo momento di grande dolore.”

I funerali di Davide Mameli si terranno oggi, martedì 12 agosto, alle 17.30 presso la parrocchia del Santissimo Crocifisso di Galtellì. La cerimonia sarà sicuramente un momento toccante per tutta la comunità, che si riunirà per rendere omaggio a un uomo ricordato per il suo impegno e la sua presenza attiva nella vita sociale del paese.

La spiaggia di Osala, luogo della tragedia, è una delle mete più frequentate dai turisti durante il periodo estivo. Tuttavia, episodi come quello accaduto domenica sottolineano l’importanza di essere preparati ad affrontare emergenze legate a reazioni allergiche gravi. Le autorità sanitarie ricordano che chi soffre di allergie dovrebbe sempre avere con sé farmaci specifici e seguire scrupolosamente le indicazioni mediche.

La scomparsa di Davide Mameli lascia un vuoto profondo nella sua comunità e nella sua famiglia. La moglie Antonella e i suoi cari stanno affrontando un dolore immenso, mentre il paese si stringe attorno a loro con solidarietà e affetto. Questo tragico evento rappresenta un monito per tutti coloro che convivono con allergie potenzialmente fatali: la tempestività nel trattamento è fondamentale, ma purtroppo non sempre sufficiente.

La decisione dell’amministrazione comunale di sospendere gli eventi previsti nei giorni successivi alla tragedia dimostra il rispetto e la partecipazione emotiva della comunità locale. La Festa dell’antico borgo, originariamente programmata per mercoledì 13 agosto, è stata rinviata insieme ad altre manifestazioni in segno di lutto.

La vicenda di Davide Mameli rimarrà impressa nella memoria della comunità di Galtellì, che oggi si prepara a salutarlo per l’ultima volta nel corso dei suoi funerali.



