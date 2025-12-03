Calci e pugni ai poliziotti per delle cuffie rubate: in manette tre minorenni e una 18enne





Nella serata di domenica 30 novembre, un ragazzo di 15 anni ha contattato la polizia per segnalare di essere stato derubato e aggredito da un gruppo di quattro ragazze in Piazza XXIV Maggio, nel centro di Milano, vicino alla zona dei Navigli. Secondo quanto riportato dalla Polizia, il giovane ha dichiarato di aver subito il furto delle sue cuffiette, lasciate nella tasca della giacca all’interno di un bar mentre si trovava all’esterno a chiacchierare con un amico.





Dopo essersi accorto della mancanza delle cuffiette, il ragazzo ha utilizzato il sistema di localizzazione del suo telefono per rintracciarle, scoprendo che si trovavano nelle vicinanze della Darsena. Quando è arrivato vicino a un gruppo di gradoni con il suo amico, il giovane ha attivato l’allarme delle cuffiette, che hanno suonato all’interno dello zaino di una ragazza di 17 anni, presente con altre tre amiche. Quando il 15enne ha chiesto alla giovane di restituirgli le cuffiette, è stato minacciato. La ragazza ha rotto una bottiglia di birra contro un muro e l’ha puntata contro il ragazzo, prima di aggredirlo con calci e pugni.

Gli agenti del Commissariato di Porta Ticinese, giunti rapidamente sul posto, hanno fatto salire a bordo della volante il giovane derubato. Poco dopo, in viale D’Annunzio, hanno individuato le quattro ragazze italiane coinvolte nell’incidente. Uno dei poliziotti è sceso dall’auto per inseguirle, ma al primo tentativo di fermarle, le giovani hanno mostrato un comportamento aggressivo. La 17enne ha iniziato a spintonare e colpire il poliziotto, insultandolo e urlando: “Stai cercando queste?!” mentre lanciava le cuffiette verso il naviglio.

Le quattro ragazze, due di 17 anni, una di 16 e una di 18, hanno continuato a colpire l’agente con calci, pugni e una borsa. All’interno di quest’ultima sono stati trovati un martelletto frangi vetro e una bottiglia di vodka. Solo grazie all’intervento di un secondo poliziotto e degli agenti del Commissariato Scalo Romana, le giovani sono state immobilizzate. Tre di loro, tutte minorenni, sono state arrestate, mentre la 18enne è stata indagata per rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. La 16enne è stata accusata anche per il possesso del martelletto, mentre una delle due 17enni è stata denunciata per possesso di un tirapugni in acciaio di 10 centimetri.

Poco prima delle 20 dello stesso giorno, la polizia è intervenuta anche in via Raffaello Sanzio, dove un 14enne milanese ha segnalato di essere stato avvicinato da un gruppo di circa dieci giovani che lo hanno strattonato, rubandogli il giubbotto e le cuffie. Dopo l’aggressione, il gruppo si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti della volante, seguendo le descrizioni fornite dal ragazzo, sono riusciti a rintracciare cinque giovani di origine egiziana, di età compresa tra i 12 e i 17 anni, che ora sono indagati in stato di libertà per rapina in concorso.



