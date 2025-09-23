Cammina sull’A4 dopo un guasto all’auto: uomo travolto e ucciso da una macchina in corsa





Un tragico incidente ha avuto luogo sulla A4 nei pressi di Novara, dove un uomo è stato investito e ucciso da un veicolo mentre si trovava a piedi lungo l’autostrada. Secondo le informazioni disponibili, l’uomo aveva precedentemente avuto un guasto alla sua automobile e, dopo essersi allontanato a piedi, è stato colpito da un’altra auto in transito. L’incidente è avvenuto intorno all’1 di notte, mentre il traffico sulla corsia diretta da Torino a Milano continuava a scorrere.





Le prime ricostruzioni indicano che l’uomo si era fermato a causa di un problema meccanico con il suo veicolo e, nonostante il rischio, ha deciso di abbandonare l’auto per cercare aiuto. Tuttavia, mentre si trovava a piedi sulla carreggiata, è stato investito da un’auto che viaggiava nella stessa direzione. L’investitore, secondo quanto riportato, non si sarebbe fermato dopo l’incidente, probabilmente non rendendosi conto di aver colpito un pedone.

Le autorità competenti, in particolare gli agenti della polizia stradale di Novara Est, sono attualmente impegnate nelle indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Gli inquirenti stanno cercando di raccogliere ulteriori dettagli e testimonianze che possano fornire un quadro più preciso di quanto accaduto. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità della vittima o sull’auto coinvolta nell’incidente.



