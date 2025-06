Caos sulla Roma-Napoli: due guasti paralizzano l’Alta Velocità con ritardi fino a 2 ore

Due guasti tecnici bloccano la linea Alta Velocità Roma-Napoli causando ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso con disagi per i viaggiatori.





Questa mattina, la linea Alta Velocità Roma-Napoli è stata colpita da due guasti tecnici che hanno causato un vero e proprio caos per i viaggiatori. I disagi si sono manifestati con ritardi superiori a due ore, cancellazioni e limitazioni di percorso che hanno coinvolto numerosi treni.

I problemi sono iniziati intorno alle 5.20, quando la circolazione è stata sospesa tra le stazioni di Roma Prenestina e Napoli Afragola a causa di un malfunzionamento alla linea. Successivamente, un altro guasto ha interessato la tratta tra Anagni e Ceccano, estendendosi poi fino a San Giovanni, provocando ulteriori rallentamenti.

Per far fronte a questa situazione, alcuni treni dell’Alta Velocità sono stati deviati sulle linee convenzionali via Formia o via Cassino. Tuttavia, queste modifiche hanno comportato tempi di percorrenza più lunghi, con ritardi che possono arrivare fino a 120 minuti.

Tra i treni maggiormente coinvolti ci sono:

FR 9606 Napoli Centrale – Milano Centrale : oggi non effettua fermata a Napoli Afragola. Il personale di Trenitalia assiste i passeggeri per trovare soluzioni alternative.

FR 9505 Milano Centrale – Salerno : termina la corsa a Napoli Centrale con assistenza per i viaggiatori.

FR 9304 Napoli Centrale – Torino Porta Nuova : non ferma a Roma Termini; i passeggeri possono utilizzare treni alternativi da Roma Tiburtina.

FR 8334 Napoli Centrale – Roma Termini : non ferma a Napoli Afragola; alternative disponibili con altri treni.

FR 9607 Torino Porta Nuova – Napoli Centrale : termina la corsa a Roma Termini; possibilità di proseguire con treni successivi.

FR 9605 Milano Centrale – Napoli Centrale: termina la corsa a Roma Termini; proseguimento con treni alternativi.

Trenitalia invita i passeggeri a consultare il sito ufficiale e l’app per aggiornamenti in tempo reale e a pianificare con anticipo i propri viaggi per evitare disagi.

Questa situazione evidenzia l’importanza di monitorare costantemente lo stato della rete ferroviaria e di essere pronti a gestire imprevisti che possono influire sulla mobilità di migliaia di persone.