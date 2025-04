Carla Gozzi: “Per la carriera ho patito la fame e rinunciato ai figli. A mio marito Richard ho salvato la vita”

Carla Gozzi è stata ospite del programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, dove ha condiviso dettagli intimi della sua vita e della sua carriera nel mondo della moda. Durante l’intervista, Gozzi ha parlato della sua infanzia e del sogno che l’ha spinta a raggiungere il successo nel settore. Ha ricordato come sua madre si preparasse con cura, truccandosi e vestendosi come se dovesse andare a teatro, nonostante fosse impegnata a lavorare come donna delle pulizie per mantenere la famiglia. “Ci ha cresciuti con l’idea di esseri liberi di fare ciò che più ci piaceva nella vita,” ha dichiarato Gozzi, evidenziando l’importanza dell’indipendenza e della libertà di scelta.





Il percorso di Carla Gozzi nel mondo della moda non è stato facile. Proveniente da una realtà umile, ha dovuto affrontare numerosi ostacoli per affermarsi nel settore. “Ho iniziato negli anni Ottanta, allora la moda era molto esclusiva. Mi sono inserita con tante difficoltà,” ha spiegato. Gozzi ha raccontato di come le sue colleghe potessero permettersi outfit costosi, mentre lei doveva cercare abiti nei mercatini del vintage per creare look interessanti. La sua determinazione l’ha portata a sacrificare molto, inclusi momenti importanti con i suoi figli. “Lo stipendio che prendevo mi serviva solo per pagare l’affitto e poco altro. Per il mio lavoro ho sacrificato i figli, anche se credo di non essere mai stata troppo tagliata per essere mamma,” ha confessato.

Oggi, con una propria azienda e un team di dipendenti, Gozzi si sente in un certo senso una figura materna per loro. “Mi sento un po’ mamma di tutti loro, quindi ho compensato,” ha aggiunto, riflettendo sul suo ruolo di leader e sulla responsabilità che comporta.

Un altro aspetto significativo della vita di Carla Gozzi è il suo lungo matrimonio con Richard Bryan Datre, un medico con cui condivide una relazione da oltre trent’anni. Gozzi ha sottolineato i valori comuni che li uniscono: “Ci accomuna il senso dell’onestà, del lavoro. Questa relazione continua ed è sempre una scoperta.” Un momento critico della loro vita è stato quando Richard ha subito un’occlusione alla trachea. Gozzi ha raccontato di come, durante l’emergenza, sia stata chiamata a prendere decisioni cruciali per la salute di suo marito. “Quando siamo arrivati al Pronto Soccorso, hanno chiesto a me di prendere una decisione. Bisognava intubarlo anche con la tracheotomia invasiva,” ha spiegato.

In quel frangente, Carla ha cercato di capire i rischi associati alla procedura e ha preso la decisione di procedere con l’operazione d’urgenza. “Lui è stato operato d’urgenza, abbiamo passato un mese difficilissimo,” ha raccontato, visibilmente colpita dall’esperienza. Fortunatamente, Richard si è ripreso e ora sta bene, sebbene all’inizio non sia stato facile affrontare la situazione.