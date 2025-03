Carlo Verdone saluta Eleonora Giorgi: “Hai rappresentato un esempio di vita, la nostra era un’amicizia unica”

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Eleonora Giorgi, attrice di grande talento, deceduta a Roma il 3 marzo all’età di 71 anni. La notizia della sua morte ha suscitato una forte emozione tra i suoi colleghi e fan, in particolare tra Carlo Verdone, che ha voluto rendere omaggio all’amica e compagna di lavoro attraverso un toccante messaggio su Instagram. Eleonora aveva combattuto a lungo contro un tumore al pancreas, e il suo coraggio è stato fonte di ispirazione per molti.





Nel suo post, Carlo Verdone ha espresso gratitudine per il tempo trascorso insieme sul set, sottolineando l’importanza dei film che hanno realizzato in coppia, tra cui il celebre “Borotalco” e “Compagni di scuola”. “Grazie amore mio per essere stata la mia compagna in due film fondamentali per la mia e per la tua carriera. Saremo ricordati per tanto tempo ancora”, ha scritto Verdone, evidenziando il legame speciale che li univa.

Il film “Borotalco”, uscito nel 1982, è considerato un classico della commedia italiana e ha segnato una tappa significativa nella carriera di Carlo Verdone. La pellicola, che ha riscosso un grande successo, ha visto Eleonora Giorgi nel ruolo di protagonista, contribuendo a renderla una delle attrici più apprezzate del panorama cinematografico. Verdone ha ricordato con affetto quell’esperienza, sottolineando il valore che ha avuto per entrambi: “Grazie per avermi dato la tua leggerezza, il tuo entusiasmo, il tuo sorriso e la tua preziosa amicizia”.

Oltre ai ricordi legati ai film, Carlo Verdone ha voluto evidenziare la forza e il coraggio di Eleonora durante la sua malattia. “E grazie per esser stata un grande, coraggioso esempio per tutti in questo anno così duro e spietato. Ti ho ammirato per la tua forza, per la tua saggezza, per il tuo coraggio”, ha scritto, riconoscendo il modo in cui Eleonora affrontava le difficoltà con un sorriso, nonostante le avversità.

La loro amicizia risale a molti anni fa e si è consolidata nel corso delle varie collaborazioni. Oltre a “Borotalco”, i due attori hanno recitato insieme anche nel film “Grand Hotel Excelsior” nello stesso anno e successivamente in “Compagni di scuola” nel 1988. Giorgi ha spesso parlato del suo desiderio di lavorare con Verdone, descrivendo come fosse stata una grande opportunità per lei. In un’intervista del 2022 al Messaggero, ha affermato: “Avevo un desiderio folle di lavorare con Verdone e lanciai un appello che lui raccolse. Dalle nostre conversazioni nacque il ruolo di Nadia in cui misi molto della mia personalità”.

Il legame tra Carlo Verdone e Eleonora Giorgi è stato caratterizzato da una profonda stima reciproca e da una sincera amicizia. Verdone ha concluso il suo messaggio con parole toccanti: “Sarai sempre nel mio cuore. A tutti i tuoi cari il mio abbraccio più forte”. La sua dedica è un tributo non solo alla carriera di Eleonora, ma anche alla persona che ha saputo lasciare un’impronta indelebile nella vita di chi l’ha conosciuta.

La scomparsa di Eleonora Giorgi segna una perdita significativa per il mondo del cinema italiano, dove il suo talento e la sua personalità vivranno nei ricordi di chi l’ha amata e ammirata. La sua carriera, costellata di successi e interpretazioni indimenticabili, continuerà a essere celebrata attraverso le opere che ha lasciato e il ricordo di un’attrice che ha saputo emozionare il pubblico.