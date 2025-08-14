Un cane di nome Switch è caduto in un crepaccio sulle Alpi Gaie, mentre era in escursione con il suo proprietario, Luca Campanale





Il caso di Switch, il cane caduto in un crepaccio a quasi 3100 metri di altitudine sulle Alpi Gaie, ha suscitato grande attenzione. L’animale si trovava insieme al suo proprietario, Luca Campanale, durante un’escursione sul ghiacciaio di Nel, presso Punta Levanna, al confine tra Italia e Francia. L’incidente è avvenuto l’8 agosto, e da allora non si hanno più notizie dell’animale.





Secondo quanto riportato, Campanale e il suo cane, un simil Border Collie, erano soliti affrontare escursioni in alta quota. Quel giorno, però, la situazione ha preso una piega drammatica quando Switch è precipitato in una crepa del ghiacciaio. L’uomo ha immediatamente cercato aiuto, pubblicando un appello sui social: “È una cosa che avrei preferito non chiedere, ma c’è qualcuno esperto della zona Ceresole/Valle Orco? La mia cosa più importante è persa tra le pendici del Ghiacciaio di Nel. Ho bisogno di un miracolo…”.

Dopo l’incidente, Campanale ha continuato a fornire aggiornamenti sulla situazione, spiegando le difficoltà incontrate durante le ricerche. In uno dei suoi post ha scritto: “Ho dormito forse un’ora e questa mattina alle 6e30 ero già qui a 3100m, sul ghiacciaio di Nello. Ho provato a cercare a vista ma nessuna traccia, la parete è enorme. Poi il ghiacciaio è crepacciato e non sono riuscito ad avvicinarmi troppo alla roccia, ma il risultato sarebbe uguale. Nel frattempo sono sceso al Rifugio Jervis aspettando i Vigili del fuoco per un possibile intervento il pomeriggio, del Parco Pngp per autorizzazione a volare con elicottero e droni, in attesa di una società privata di volo. Ho dormito un’ora su 36 per essere ancora in attesa, se la situazione non si sblocca domani devo per forza provare a raggiungere la parete, sarebbero oltre 2k d+ difficoltà almeno AD+, da solo non saprei”.

Le operazioni di soccorso sono state complicate dalle condizioni del ghiacciaio e dalla conformazione del territorio. Il Soccorso Alpino è intervenuto con l’elicottero Drago per recuperare Campanale, che si trovava in una posizione precaria. Successivamente sono stati utilizzati droni per tentare di individuare Switch, ma finora non si è avuto alcun riscontro positivo.

L’escursione era iniziata da Ceresole Reale, in provincia di Torino, e si era diretta verso Punta Levanna. Il punto critico si è verificato proprio sulla vetta della Levanna Centrale. La zona è caratterizzata da ghiacciai e crepacci che rendono le operazioni di ricerca particolarmente difficili e pericolose.

Dopo giorni di attesa e numerosi appelli, Campanale ha lamentato la lentezza degli interventi da parte delle autorità competenti. Tuttavia, il Soccorso Alpino e altre organizzazioni stanno continuando a collaborare per cercare il cane disperso. L’uomo ha anche cercato di coinvolgere una società privata di volo per accelerare le operazioni.



