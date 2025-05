Carmela Quaranta, madre di due figlie, trovata morta a 42 anni nel giorno di Pasqua: si indaga per strangolamento

La morte di Carmela Quaranta, avvenuta il giorno di Pasqua, ha gettato un’ombra di sospetto su tutta la comunità di Mercato San Severino. La donna, 42 anni e madre di due figlie, è stata trovata priva di vita nella sua abitazione in via Trieste. L’autopsia, eseguita nelle ore successive al ritrovamento del corpo, ha evidenziato segni che potrebbero essere compatibili con uno strangolamento. Questo ha portato gli inquirenti a considerare l’ipotesi di un omicidio.





Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti gli specialisti del Ris dei Carabinieri, giunti da Roma per eseguire sopralluoghi dettagliati alla ricerca di qualsiasi indizio, anche il più piccolo, che possa aiutare a chiarire le circostanze della morte della donna. Carmela Quaranta, separata dal marito, aveva iniziato da circa un anno una relazione con un uomo di 56 anni del posto. Al momento, quest’ultimo risulta essere l’unico indagato nell’ambito delle indagini aperte dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.

Il corpo della donna è stato scoperto la sera del 20 aprile scorso. Inizialmente, un esame clinico esterno non aveva evidenziato segni evidenti di violenza, ma l’autopsia ha rivelato indizi che suggeriscono un possibile strangolamento. Questi risultati devono ancora essere confermati attraverso ulteriori accertamenti. Proprio per questo motivo, il reparto scientifico dei carabinieri è stato chiamato a intervenire per effettuare rilievi più approfonditi.

La comunità della Valle dell’Irno è profondamente scossa da quanto accaduto e chiede chiarezza su questa tragica vicenda. Gli investigatori stanno seguendo la pista dell’omicidio volontario e sono impegnati in accertamenti irripetibili all’interno dell’appartamento di Carmela Quaranta. L’obiettivo è quello di raccogliere tracce e prove che possano ricostruire con esattezza gli eventi che hanno portato alla morte della donna.

Le autorità stanno lavorando intensamente per fare luce su questo caso e dare risposte alla famiglia della vittima e alla comunità locale. La presenza del Ris sul posto sottolinea l’importanza delle indagini scientifiche in corso, che potrebbero fornire elementi chiave per risolvere il mistero che circonda la morte di Carmela Quaranta.

Mentre le indagini proseguono, la cittadinanza resta in attesa di ulteriori sviluppi e spera che la giustizia possa fare il suo corso, portando alla luce la verità su quanto accaduto a Mercato San Severino. La situazione è delicata e richiede un approccio accurato e approfondito da parte degli investigatori, che stanno esplorando tutte le possibili piste per arrivare a una conclusione definitiva.