Carne avariata a terra e fornelli nel bagno sporco: multa da 30mila euro a una macelleria, ecco le foto





La Polizia Annonaria del Comune di Garbagnate Milanese, in provincia di Milano, ha effettuato un controllo approfondito su alcune attività commerciali nell’ambito di un piano di sicurezza urbana. Durante le verifiche, sono emerse gravi irregolarità che hanno portato alla sanzione di una macelleria e di un bar, con multe complessive superiori ai 35 mila euro. Le condizioni riscontrate hanno sollevato preoccupazioni per la salute pubblica, evidenziando una mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie.





Nella macelleria, situata nel centro della città, gli agenti hanno trovato carne depositata direttamente sul pavimento, cibi scaduti e rifiuti organici maleodoranti conservati insieme ad alimenti destinati alla vendita. Inoltre, alcuni prodotti erano posizionati in aree inappropriate, come la toilette, descritta dagli ispettori come “particolarmente sporca”. Gli agenti, sotto la guida del Comandante Luca Leone, hanno documentato anche la presenza di effetti personali mescolati agli alimenti e altre condizioni che hanno sollevato serie preoccupazioni per la sicurezza alimentare.

Il titolare della macelleria è stato multato per oltre 30 mila euro e segnalato all’ATS (Agenzia di Tutela della Salute) per ulteriori provvedimenti. La gravità delle violazioni ha evidenziato una gestione irresponsabile degli spazi e degli alimenti, mettendo a rischio la salute dei consumatori.

Un’altra attività commerciale coinvolta nelle ispezioni è un bar situato nella zona Santa Maria Rossa di Garbagnate Milanese. Anche qui sono emerse irregolarità significative: gli agenti hanno rilevato sporcizia diffusa sia nel locale che nelle attrezzature utilizzate per la preparazione degli alimenti. Alcuni prodotti erano posizionati direttamente a terra, esposti al rischio di contaminazione da parte di insetti. Inoltre, sono stati individuati posti letto nel sottoscala del locale, una condizione che ha sollevato ulteriori dubbi sulla conformità alle normative.

Il bar è stato sanzionato con una multa di circa 5 mila euro per il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie. Anche in questo caso, la Polizia Annonaria ha segnalato le irregolarità agli organi competenti per eventuali ulteriori azioni.

Le ispezioni fanno parte di un programma più ampio volto a garantire la sicurezza urbana e la tutela della salute pubblica. Il Comune di Garbagnate Milanese ha intensificato i controlli sulle attività commerciali al fine di prevenire situazioni che possano mettere a rischio i cittadini. Le autorità locali hanno sottolineato l’importanza di rispettare rigorosamente le norme igienico-sanitarie per garantire la qualità degli alimenti e la sicurezza dei consumatori.

Le violazioni riscontrate sono state documentate attraverso fotografie e rapporti dettagliati, che evidenziano l’urgenza di interventi correttivi. La Polizia Annonaria continua a monitorare le attività commerciali della zona per assicurarsi che vengano rispettati gli standard richiesti dalla legge.

Questi episodi hanno acceso i riflettori sull’importanza dei controlli regolari e sull’impatto che una gestione irresponsabile può avere sulla salute pubblica. Le autorità invitano i cittadini a segnalare eventuali anomalie o sospetti relativi alle condizioni igieniche degli esercizi commerciali, contribuendo così a mantenere alti gli standard di sicurezza alimentare.

La vicenda rappresenta un monito per tutte le attività commerciali del territorio: il rispetto delle norme igienico-sanitarie non è solo un obbligo legale, ma anche un dovere morale nei confronti dei consumatori. In un contesto in cui la sicurezza alimentare è fondamentale, episodi come quelli accaduti a Garbagnate Milanese evidenziano la necessità di un impegno costante per garantire ambienti salubri e prodotti sicuri.



