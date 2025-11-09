Carolyn Smith confessa: “Durante Ballando con le Stelle sono stata male, non potevo muovermi”





Carolyn Smith, giudice del programma televisivo Ballando con le Stelle, ha recentemente condiviso i dettagli del suo percorso di cura oncologica, evidenziando i progressi e le difficoltà che sta affrontando. Durante un’intervista a Da noi… a ruota libera, condotta da Francesca Fialdini, Smith ha rivelato di aver ripreso le sedute di radioterapia nell’ultimo mese e ha descritto gli effetti debilitanti del trattamento. “Ieri sera nessuno lo sapeva, ma stavo veramente male. Con la radioterapia ogni giorno devo fare una seduta e la stanchezza è incredibile”, ha affermato, aggiungendo che la sua esperienza è stata particolarmente difficile durante la puntata dell’8 novembre, dove ha faticato a rimanere in piedi per ore: “Stare dalle 9 e un quarto fino alle 2 meno venti dritta, mi sono resa conto che alla fine non riuscivo a muovermi”.





La lotta di Carolyn Smith contro il cancro ha assunto un significato particolare nel corso degli anni, trasformandosi in una battaglia culturale per abbattere i tabù legati alla malattia. Smith ha spiegato che, quando ha affrontato la malattia per la prima volta dieci anni fa, si è resa conto dell’esistenza di un forte stigma attorno alle parole “cancro” e “tumore”. “Non sapevo non si potesse parlare di questa malattia”, ha dichiarato. Ricordando un’intervista con Bruno Vespa, ha raccontato: “Alla prima volta col turbante in Tv, lui mi chiese se potesse domandarmi qualcosa in merito al turbante. Gli dissi di sì, ma poi capii che lui non avrebbe potuto pronunciare quella parola”. Questa esperienza l’ha spinta a diventare una portavoce per chi vive la stessa situazione.

Nel corso della sua battaglia, Smith ha cercato di dare voce alle esperienze dei pazienti, sottolineando l’importanza delle parole di chi affronta la malattia rispetto a quelle dei medici. “Mi resi conto che le parole del paziente, anziché quelle del medico, sarebbero state importanti. Mi sono fatta portavoce della questione da allora”, ha aggiunto. La sua determinazione a condividere la sua storia è motivata dal desiderio di aiutare gli altri che si trovano in situazioni simili. “Non auguro a nessuno di essere in questa situazione, ma ho provato ad aiutare le persone che ci si trovano”, ha concluso.

La sua presenza in televisione non solo offre un aggiornamento sulla sua salute, ma serve anche a sensibilizzare il pubblico riguardo alla malattia e a promuovere una maggiore comprensione e apertura nei confronti del cancro. La sua testimonianza ha il potere di ispirare e incoraggiare chi sta affrontando sfide simili, mostrando che è possibile trovare forza e resilienza anche nei momenti più difficili.

Carolyn Smith, attraverso il suo percorso, ha dimostrato che la danza e la disciplina possono fungere da supporto anche in situazioni di grande stress fisico e psicologico. La sua passione per la danza le ha fornito una forma di terapia e un modo per affrontare gli effetti collaterali della radioterapia. Ha affermato che, nonostante le sfide quotidiane, la danza le ha insegnato a perseverare e a mantenere la speranza.

La sua storia ha anche sollevato questioni più ampie sulla necessità di una maggiore apertura e supporto per i pazienti oncologici. Le parole di Smith possono contribuire a ridurre il tabù che circonda il cancro, incoraggiando altre persone a condividere le proprie esperienze e a cercare supporto. La sua visione di una società in cui si possa parlare liberamente di malattia è un messaggio potente in un momento in cui la consapevolezza e la comprensione sono fondamentali.



