Caso Garlasco, nuove ombre su Andrea Sempio: foto lo ritraggono davanti casa Poggi dopo il delitto

Emanuela B.
01/12/2025
La Procura di Pavia ha ultimato le indagini relative al delitto di Garlasco, avvenuto diciotto anni fa con l’omicidio di Chiara Poggi. Al centro dell’attenzione resta Andrea Sempio, unico indagato per omicidio volontario aggravato.



I pubblici ministeri Fabio Napoleone e Stefano Civardi hanno riesaminato tutti gli elementi emersi fin dal 2007, dalla raccolta di tracce di DNA alla ricostruzione della scena del crimine, integrandoli con nuove analisi tecniche volte a chiarire la dinamica dell’aggressione.

Nel fascicolo investigativo risulta fondamentale la super-consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, incaricata di rivedere tempi e modalità dell’aggressione. Questo documento potrebbe risultare decisivo per la decisione finale della Procura, che valuterà la richiesta di processo o l’archiviazione.
Sono state inoltre diffuse alcune foto fino a oggi inedite che ritraggono Andrea Sempio nei pressi dell’abitazione di Chiara Poggi subito dopo il delitto.

La consulenza della dottoressa Cattaneo suggerisce una revisione dei tempi di sopravvivenza di Chiara Poggi, estendendola fino alle 9.35 del mattino del giorno dell’omicidio.

Tale orario coincide con la presenza di Alberto Stasi collegato al computer nella sua abitazione, un dato che impone una rilettura complessiva della sequenza degli eventi. Il 24 ottobre scorso Andrea Sempio è stato convocato all’Istituto di Medicina Legale di Milano per un confronto sul tracciato delle traiettorie dei colpi, un passaggio fondamentale per completare la ricostruzione probatoria.

 

In attesa della versione definitiva della consulenza, il RIS di Cagliari, sotto la guida del colonnello Andrea Berti, eseguirà un’ulteriore analisi delle macchie di sangue mediante la tecnica Bpa.

L’obiettivo è verificare la coerenza degli schizzi ematici con la ricostruzione proposta dagli esperti.
La Procura prevede di completare le valutazioni entro il prossimo mese, per decidere se avanzare la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio o procedere all’archiviazione del caso.



