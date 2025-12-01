Caso Garlasco, nuove ombre su Andrea Sempio: foto lo ritraggono davanti casa Poggi dopo il delitto

La Procura di Pavia ha ultimato le indagini relative al delitto di Garlasco, avvenuto diciotto anni fa con l’omicidio di Chiara Poggi. Al centro dell’attenzione resta Andrea Sempio, unico indagato per omicidio volontario aggravato.
I pubblici ministeri Fabio Napoleone e Stefano Civardi hanno riesaminato tutti gli elementi emersi fin dal 2007, dalla raccolta di tracce di DNA alla ricostruzione della scena del crimine, integrandoli con nuove analisi tecniche volte a chiarire la dinamica dell’aggressione.
