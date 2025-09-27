Caso Ilaria Salis, Tajani annuncia la revoca dell’immunità: scoppia la bufera politica

Antonio Tajani rivede la sua posizione sul caso Salis, dopo aver inizialmente difeso la linea del Ppe contro la revoca dell’immunità dell’eurodeputata italiana sotto processo in Ungheria.
I berlusconiani assumono una nuova postura in tema di legalità, mentre resta da capire quale sarà la reazione degli altri partiti del Partito popolare europeo, in particolare le delegazioni polacche e dei Paesi nordici, contrarie a qualsiasi sostegno a Viktor Orban, accusato di eccessiva vicinanza alla Russia di Vladimir Putin.
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha infatti corretto la sua posizione su Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, attualmente sotto processo in Ungheria. In un primo momento Tajani aveva difeso la scelta del Ppe di opporsi alla revoca dell’immunità parlamentare, ma nelle ultime ore ha effettuato un cambio di rotta.
Il dietrofront arriva a breve distanza dalle reazioni della Lega, che dopo la decisione della Commissione Juri avevano parlato di “un’eurovergogna targata sinistra e traditori del centrodestra, che usano la giustizia come un manganello”.
