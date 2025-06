Caso Martina Carbonaro, Alessio Tucci accusato di crudeltà: l’autopsia svelerà un dettaglio inquietante

Durante l’udienza per la convalida del fermo, Alessio Tucci, diciottenne, ha fornito dettagli inquietanti sul femminicidio della sua ex fidanzata Martina Carbonaro, una quattordicenne trovata morta ad Afragola. Ha raccontato di aver colpito la giovane alla testa con una pietra mentre lei era di spalle. Nonostante queste dichiarazioni, sarà l’autopsia sul corpo di Martina, programmata per il prossimo 3 giugno, a determinare con precisione la dinamica dell’omicidio. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se la ragazza fosse ancora viva quando Tucci l’ha coperta con rifiuti, prima di lasciare il luogo del crimine, un’ex casa del custode situata nei pressi dello stadio Moccia di Afragola.





In una conferenza stampa tenutasi questa mattina, Anna Maria Lucchetta, procuratrice di Napoli Nord incaricata delle indagini sull’omicidio, ha fornito ulteriori dettagli sul caso. “Quando abbiamo ritrovato il corpo di Martina sotto dei rifiuti, abbiamo chiamato Tucci che era a casa della ragazzina. Una volta in caserma, davanti all’evidenza dei filmati, ha ammesso di averla uccisa colpendola varie volte con una pietra trovata sul posto. Un’altra aggravante che abbiamo contestato è la relazione affettiva che era interrotta. Tucci ha ammesso di averla uccisa perché la ragazzina non voleva più proseguire la sua vita con lui” ha detto il magistrato.

La procuratrice ha sottolineato che non vi erano segnali di criticità nella relazione tra i due giovani, né da parte delle forze dell’ordine né da parte dell’autorità giudiziaria. “Noi parliamo di una relazione affettiva tra una bambina di 14 anni ed un ragazzo di appena 18 anni. Quindi che criticità poteva esserci?” ha dichiarato Lucchetta.

Il padre di Alessio Tucci ha espresso comprensione per il dolore della famiglia di Martina, affermando: “Capisco che la famiglia non voglia le scuse, non abbandono mio figlio”. Queste parole sottolineano la complessità emotiva e morale che circonda il tragico evento.

La procuratrice Lucchetta ha concluso la sua dichiarazione con un appello alla società: “Non chiedete quanti colpi di pietra sono stati dati e dove è stata colpita perché questo solo l’autopsia lo stabilirà, ma posso dire che Alessio Tucci ha agito con crudeltà”. Ha poi aggiunto: “Bisogna mettere in campo tutte le azioni nel sociale. Che ognuno educhi bene i nostri figli”.

Il caso ha suscitato un acceso dibattito sull’importanza dell’educazione e della prevenzione della violenza giovanile. Le autorità locali e le organizzazioni sociali sono chiamate a riflettere su come affrontare e prevenire simili tragedie in futuro.

Mentre l’indagine continua e si attendono i risultati dell’autopsia, la comunità di Afragola è scossa da questo atto di violenza insensata che ha portato via una giovane vita. L’omicidio di Martina Carbonaro è un doloroso promemoria della necessità di affrontare con urgenza le problematiche legate alle relazioni tra adolescenti e alla violenza domestica.

Le autorità giudiziarie stanno lavorando alacremente per fare luce su tutti gli aspetti del caso e assicurare che giustizia sia fatta per Martina e la sua famiglia. La società intera è chiamata a unirsi in uno sforzo comune per prevenire futuri atti di violenza e promuovere un ambiente sicuro e rispettoso per tutti i giovani.