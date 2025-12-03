Caso Ramy, carabinieri sotto processo: i giudici rossi si inventano motivazioni surreali per incriminarli





La Procura di Milano ha concluso le indagini preliminari relative al caso di Ramy Elgaml, un giovane deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto dopo un inseguimento. Nel nuovo atto di conclusione dell’inchiesta, si prevede la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio stradale nei confronti di Fares Bouzidi, il conducente dello scooter, e del carabiniere che si trovava alla guida dell’auto coinvolta nell’inseguimento.





L’incidente che ha portato alla tragica morte di Ramy Elgaml è avvenuto dopo una fuga di circa otto chilometri. Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane era passeggero su un TMax quando si è verificato l’impatto fatale. Le indagini hanno rivelato che il carabiniere e altri sei militari sono stati indagati per vari reati legati all’incidente, ma i dettagli specifici delle accuse non sono stati resi pubblici.

La vicenda ha suscitato un ampio dibattito e ha messo i carabinieri sotto pressione, con l’opinione pubblica che chiede maggiore responsabilità e trasparenza in situazioni simili. La richiesta di rinvio a giudizio rappresenta un passo significativo nel processo legale, evidenziando la gravità delle accuse e l’importanza di fare chiarezza su quanto accaduto quella notte.

Il caso di Ramy Elgaml ha sollevato interrogativi sulla condotta delle forze dell’ordine durante gli inseguimenti e sulle procedure da seguire per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Le autorità competenti sono ora chiamate a esaminare attentamente le circostanze dell’incidente e a valutare se siano state rispettate le normative vigenti.



