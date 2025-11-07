ccende una sigaretta e viene avvolto dalle fiamme: tragedia sfiorata in un bar in Brasile





Un episodio drammatico si è verificato a Timon, in Brasile, dove un semplice gesto come accendere una sigaretta ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Un gruppo di amici, mentre si trovava seduto ai tavoli di un bar, è stato sorpreso da un’improvvisa nuvola di fiamme che ha circondato il loro tavolo, mettendo in serio pericolo la loro incolumità. La scena è stata catturata dalle telecamere di sorveglianza del locale, mostrando i momenti concitati in cui i presenti hanno cercato di scappare per evitare di essere ustionati.





Secondo il video, l’incidente è iniziato quando un uomo ha acceso una sigaretta utilizzando un fiammifero, per poi gettarlo a terra. Pochi istanti dopo, una violenta esplosione di fiamme ha avvolto l’area, costringendo i clienti a una fuga precipitosa. Le fiamme si sono ritirate fino a raggiungere un camion cisterna, che stava effettuando operazioni di scarico di carburante presso una stazione di servizio situata nelle immediate vicinanze.

Le fiamme sono state alimentate dai vapori della benzina, che gli addetti stavano riversando nei serbatoi sotterranei della stazione di servizio, a pochi metri dai tavoli del bar. Fortunatamente, i dipendenti della stazione hanno reagito prontamente, afferrando due estintori per spegnere le fiamme prima che potessero propagarsi ulteriormente. Nonostante il caos, si è potuto constatare che non ci sono stati feriti gravi, anche se una motocicletta e un veicolo parcheggiato hanno subito danni.

Un addetto della stazione di servizio ha riferito che, prima dell’incidente, i dipendenti avevano avvisato i clienti di allontanarsi dall’area a causa del rischio associato alle operazioni di scarico del carburante. Tuttavia, molti di loro hanno ignorato l’avvertimento, ritenendo di essere al sicuro grazie alla distanza dai serbatoi di benzina. Questo comportamento ha sollevato interrogativi sulla consapevolezza dei rischi legati alla presenza di vapori infiammabili.

È importante notare che l’accensione di una sigaretta in un ambiente con vapori di benzina può essere estremamente pericolosa. Infatti, ciò che brucia non è il liquido stesso, ma i vapori che esso produce. Una semplice scintilla può innescare un incendio o, nel peggiore dei casi, un’esplosione. Inoltre, i vapori possono essere trasportati dal vento, raggiungendo aree distanti da quella in cui sono stati originati.

A seguito dell’incidente, i vigili del fuoco di Timon hanno confermato che l’area esterna, dotata di tavoli e sedie, non era inclusa nel piano di sicurezza antincendio della stazione di servizio. Questo ha portato le autorità a decidere di avviare un’ispezione per verificare se la struttura possa garantire la sicurezza necessaria per i clienti e i dipendenti durante le operazioni di scarico del carburante.



