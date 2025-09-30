C’è anche lei: boom, spunta un’altra concorrente a sorpresa a poche ore dal via del Grande Fratello





Allora, ci siamo. Stasera parte ufficialmente la nuova stagione del Grande Fratello – sì, ancora lui, il re dei reality italiani – e questa volta c’è pure Simona Ventura al comando. E già qui, l’hype è alle stelle. Chi non ha voglia di vedere cosa combina SuperSimo con quel gruppo di sconosciuti (o quasi) chiusi dentro la Casa più spiata d’Italia?





L’attesa, come al solito, è tutta per chi entrerà dalla famigerata porta rossa. Fino a ieri, erano stati annunciati solo cinque nomi. Ma dai, che strategia: classico teatrino per farci parlare, tutti lì a spulciare gossip e leak. Ma niente, la curiosità vince sempre e, ovviamente, sono uscite le prime “soffiate”.

Tipo questa: Tv DavideMaggio.it ha sganciato la bomba – c’è un’altra inquilina pronta a mescolarsi subito nel drama. E chi sarebbe? Lei si chiama Grazia Kendi. Mai sentita? Normale. Ha 25 anni, è di Milano, ed è già un po’ dentro al giro della comunicazione e pubblicità. Instagram? 7.786 follower. TikTok? Siamo lì: 7.428. Fidatevi, tra una settimana quei numeri volano. E oh, a quanto pare ha pure un bel caratterino: “Viso angelico solo con chi lo merita, per il resto serpe nera”. Letteralmente una frase da Grande Fratello, dai.

La vera domanda ora è: quando la fanno entrare? Stasera tocca a dodici concorrenti, altri otto dovranno aspettare la prossima settimana per il debutto. Grazia sarà tra i primi o dovremo sorbirci l’attesa? Produzione muta, ovviamente. Meglio tenere tutti sulle spine e far crescere il chiacchiericcio.

Intanto, tra i già sicuri ci sono Matteo Azzali, Giulio Carotenuto, Francesca Carrara, Omer Elomari e Anita Mazzotta. Dovrebbero varcare la soglia stasera, ma con il GF non si sa mai: colpo di scena sempre dietro l’angolo, mica sono nuovi a queste mosse.

Insomma, manca pochissimo e finalmente vedremo chi sono davvero questi nuovi protagonisti. Per Simona Ventura è un super ritorno, per noi spettatori la solita scorpacciata di trash, litigi e confessionali improbabili. La porta rossa sta per aprirsi e da stasera, ragazzi, si ricomincia con il circo. Pronti?



