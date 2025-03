C’è Posta per Te, Rosanna tenta di riallacciare i rapporti con il figlio Michele dopo 5 anni di silenzio. Lui: ‘Con che coraggio?’

Nella puntata di sabato 8 marzo di C’è posta per te, condotta da Maria De Filippi, è stata raccontata la storia di Rosanna, una madre che non ha avuto contatti con il figlio Michele per cinque anni, a causa di una storia familiare complessa e difficile. Rosanna aveva solo 15 anni quando ha scelto di fuggire con il padre di Michele. A 16 anni, è rimasta incinta e, a 17, ha realizzato che la relazione era sbagliata. Ha quindi deciso di allontanarsi con il bambino dalla casa dei genitori del compagno. Tuttavia, la famiglia dell’ex compagno ha cercato di riprendersi il bambino, portando a una battaglia legale che ha coinvolto avvocati e carabinieri. Rosanna, però, ha optato per una soluzione pacifica, cercando di mantenere un rapporto con il figlio.





Quando Michele ha compiuto otto anni, Rosanna ha iniziato una nuova convivenza, ma la famiglia del padre di Michele ha ostacolato ulteriormente i contatti. A 11 anni, Michele ha visto la madre trasferirsi a Torino, dove ha avuto altri due figli. Quando Michele ha compiuto 21 anni, è andato a trovare Rosanna a Torino per presentarle la sua fidanzata. Due anni dopo, Rosanna è tornata a Marcianise con i suoi altri figli e ha cercato di ricostruire un rapporto con il figlio. Sebbene fosse stata invitata al matrimonio di Michele, ha sentito che non veniva trattata come una madre, percependo freddezza nei suoi confronti.

Dopo quattro anni, Rosanna ha deciso di trasferirsi nuovamente in Francia per lavoro. Prima di partire, è andata a salutare Michele nel suo negozio, ma quando ha cercato di abbracciarlo, lui ha risposto: “Non c’è bisogno, ciao”. Questo gesto ha colpito profondamente Rosanna, che ha vissuto quel momento come un ulteriore abbandono.

La lettera di Rosanna era indirizzata sia a Michele sia alla sua nuora, Francesca. Quando la busta si è aperta, entrambi hanno dichiarato di aspettarsi che fosse lei. Rosanna ha scritto: “Michele, figlio mio, so che non sono stata la madre che tu volevi e che hai tanta rabbia verso di me. Con gli anni ho sempre cercato di riavvicinarmi, ma non ci sono mai riuscita. Ti hanno strappato dalle mie braccia che avevi 7 mesi […] Ho avuto altri due figli, ma quella sera, una parte del mio cuore è stata strappata via, ed è rimasta lì con te. Io ti chiedo solo di mettere da parte la rabbia e di farmi fare la mamma e la nonna. Vorrei abbracciarti, quell’abbraccio vero che non ci siamo mai dati. Apri questa busta se vuoi, perché puoi”. A questo punto, Rosanna si è rivolta a Francesca: “Ho voluto fortemente che tu venissi con lui, per fargli capire quanto mi manca e quanto gli vuole bene”.

Entrambi, Michele e Francesca, hanno riconosciuto che non c’era confidenza tra loro. Michele ha accusato Rosanna di “fare sempre la vittima”. Rosanna ha chiesto aiuto a Francesca per riavvicinarsi al figlio, ma la ragazza ha risposto che il rapporto andava ricostruito gradualmente. “Io ti capivo prima di diventare mamma, ora non la capisco più”, ha aggiunto Francesca. Maria De Filippi ha ricordato a Michele che negli anni Rosanna lo ha cercato più volte e gli ha chiesto perché, dopo cinque anni, non volesse più sentirla: “Perché lei fa sempre così: arriva come un uragano e poi via”.

La situazione è apparsa molto complicata, con Maria De Filippi che ha chiesto a Michele se pensasse che sua madre gli volesse bene. “Non lo so”, ha risposto il ragazzo. “E perché viene qua?” ha chiesto, mentre Francesca ha aggiunto: “Io non ce l’ho con lei, ma ce l’ho perché non cerca i suoi nipoti”. Rosanna ha insistito: “Io ti chiedo, metti da parte questa rabbia”, ma Michele ha replicato: “Ma con che coraggio? Tanto dura una settimana, la colpa è sempre degli altri”.