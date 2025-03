“C’è un portellone aperto”, l’aereo cade, si schianta contro le auto e prende fuoco: 5 persone ferite

Un incidente aereo ha avuto luogo nella contea di Lancaster, Pennsylvania, domenica pomeriggio, quando un piccolo aereo da turismo con cinque persone a bordo è precipitato, impattando in una zona residenziale a Manheim Township. Il velivolo ha perso quota repentinamente poco dopo il decollo dall’aeroporto di Lancaster, schiantandosi nel parcheggio di un centro per anziani. L’impatto ha innescato un incendio devastante che ha distrutto completamente l’aereo e danneggiato oltre dieci auto parcheggiate.





Fortunatamente, l’incidente non ha causato vittime tra le persone a terra. Tuttavia, cinque passeggeri a bordo dell’aereo hanno subito ferite. Tre di loro sono stati trasportati in un centro specializzato per le ustioni, mentre gli altri due sono stati dimessi dopo le prime cure. Le immagini dell’incidente mostrano la coda dell’aereo nel parcheggio, avvolta dalle fiamme, insieme a diversi veicoli danneggiati.

I primi soccorritori sono giunti sul posto in pochi minuti, essendo già stati allertati per un’avaria segnalata dal velivolo. Hanno dovuto affrontare una situazione complessa, lavorando a lungo per domare l’incendio. La scena è stata dichiarata sotto controllo solo dopo più di tre ore dall’incidente, evidenziando la gravità della situazione.

Secondo le comunicazioni radio del controllo del traffico aereo, poco dopo il decollo, qualcuno a bordo ha segnalato un portellone aperto e ha richiesto il permesso di tornare all’aeroporto di Lancaster. Negli audio si può udire il controllo del traffico aereo che autorizza l’atterraggio, ma successivamente ordina all’aereo di “tirare su” quando il velivolo ha iniziato a perdere quota. Questo scambio di informazioni suggerisce che l’equipaggio era consapevole di un problema in corso.

A scopo precauzionale, i residenti della zona sono stati invitati a rifugiarsi nelle loro abitazioni per evitare il rischio di coinvolgimento nell’incidente. Questa misura ha contribuito a garantire che nessun passante fosse ferito durante il drammatico evento.

Il National Transportation Safety Board (NTSB) ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. L’agenzia ha dichiarato che lavorerà in collaborazione con la Federal Aviation Administration (FAA) per determinare le circostanze esatte che hanno portato alla caduta dell’aereo. Le prime fasi dell’indagine si concentreranno sull’analisi delle comunicazioni radio e sull’esame dei resti del velivolo.

L’incidente ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza degli aerei da turismo e alla necessità di garantire che i piloti siano adeguatamente formati per gestire situazioni di emergenza. Gli esperti del settore aereo sottolineano l’importanza di controlli rigorosi e manutenzione regolare per prevenire simili eventi in futuro.